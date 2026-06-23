https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/centcomdan-lubnandaki-ateskesi-izlemek-icin-yeni-mekanizma-1106707606.html

CENTCOM'dan Lübnan'daki ateşkesi izlemek için yeni mekanizma

CENTCOM'dan Lübnan'daki ateşkesi izlemek için yeni mekanizma

Sputnik Türkiye

ABD, Lübnan'da ateşkesin korunması ve sahadaki gelişmelerin takip edilmesi amacıyla yeni bir izleme mekanizması oluşturduğunu bildirdi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T04:29+0300

2026-06-23T04:29+0300

2026-06-23T04:29+0300

dünya

abd

lübnan

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇srail

anadolu ajansı (aa)

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı takip etmek üzere yeni bir izleme mekanizmasını devreye aldı.AA'ya yazılı açıklama yapan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, mekanizmanın temel amacının şiddetin sona erdirilmesi olduğunu belirterek, uygulamanın sahadaki gelişmelerin anlık olarak takip edilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.Yetkili, söz konusu adımın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından atıldığını kaydetti.ABD'nin, İsrail ile Lübnan'ın iki egemen devlet olarak görüşmeler yürütmesini desteklediğini belirten yetkili, temasların iki ülke arasında kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına ulaşılması hedefi doğrultusunda devam edeceğini söyledi.Yetkili ayrıca, mekanizmaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

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lübnan

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abd, lübnan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇srail, anadolu ajansı (aa)