https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/park-halindeki-kamyona-carpti-4-genc-yasamini-yitirdi-1106712002.html

Park halindeki kamyona çarptı: 4 genç yaşamını yitirdi

Park halindeki kamyona çarptı: 4 genç yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Ankara'da park halindeki kamyona çarpan arabada bulunan 4 genç hayatını kaybetti. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T09:38+0300

2026-06-23T09:38+0300

2026-06-23T09:38+0300

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Ankara Polatlı'da 24 yaşındaki Berşan Yücel'in kullandığı araç, akaryakıt istasyonunun önündeki park halindeki kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan 4 genç yaşamını yitirdi. Park halindeki kamyona hızla çarptıİstiklal Mahallesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki Berşan Yücel (24) idaresindeki 06 FFA 414 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki Erol D. (57) yönetimindeki 04 AAV 432 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Berşan Yücel ile araçta bulunan Hasan Devran Kart (20) ve Şükran Yanok'un (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Raziye Yanok (21) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kamyonun şoförü ile aracın sahibi, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/adanada-trafik-kazasi-4-yasindaki-cocuga-kamyonet-ve-minibus-carpti-1106556899.html

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