https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/milyonlarca-ogrenci-icin-yaz-tatili-basliyor-son-ders-zili-26-haziranda-calacak-1106717645.html
Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başlıyor: Son ders zili 26 Haziran'da çalacak
Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başlıyor: Son ders zili 26 Haziran'da çalacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Eğitim yılı boyunca birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde uygulanmıştı.2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.Son hafta etkinliklerle geçecekMEB, eğitim öğretim yılının son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı.Faaliyet haftasında öğrenciler, "erdem-değer-eylem" çerçevesinde planlanan etkinliklere katılarak eğlenerek öğrenme imkanı bulacak.Oyunla öğrenme teşvik edilecekBakanlık tarafından hazırlanan program kapsamında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.Velilere ek mali yük oluşturmadan, okulların imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğrencilerin ilgisini çekecek etkinliklerin uygulanması ve oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.Öğretmenlerin semineri çevrim içi yapılacakÖğretmenlere yönelik "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" ise 29-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.Yönetici ve öğretmenler, seminer programını 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.Seminerde aile ve dijital çağ ele alınacakMesleki çalışma semineri kapsamında öğretmenlere, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" başlıklarında hazırlanan eğitim içerikleri sunulacak.Okullar ne zaman açılacak?MEB'in takvimine göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.
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karne, milli eğitim bakanlığı (meb), aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
karne, milli eğitim bakanlığı (meb), aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başlıyor: Son ders zili 26 Haziran'da çalacak
13:12 23.06.2026 (güncellendi: 13:16 23.06.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 tarihinde başlamıştı. Eğitim yılı boyunca birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde uygulanmıştı.
2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.
Son hafta etkinliklerle geçecek
MEB, eğitim öğretim yılının son haftasında öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı" hazırladı.
Faaliyet haftasında öğrenciler, "erdem-değer-eylem" çerçevesinde planlanan etkinliklere katılarak eğlenerek öğrenme imkanı bulacak.
Oyunla öğrenme teşvik edilecek
Bakanlık tarafından hazırlanan program kapsamında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.
Velilere ek mali yük oluşturmadan, okulların imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğrencilerin ilgisini çekecek etkinliklerin uygulanması ve oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Öğretmenlerin semineri çevrim içi yapılacak
Öğretmenlere yönelik "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" ise 29-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Yönetici ve öğretmenler, seminer programını 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Seminerde aile ve dijital çağ ele alınacak
Mesleki çalışma semineri kapsamında öğretmenlere, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" başlıklarında hazırlanan eğitim içerikleri sunulacak.
Okullar ne zaman açılacak?
MEB'in takvimine göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak.