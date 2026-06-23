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Melek Baykal 'tokat' iddiasına yanıt verdi: Yanlış kayaya çarptı
Melek Baykal 'tokat' iddiasına yanıt verdi: Yanlış kayaya çarptı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Melek Baykal kendisi hakkında Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia eden eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan için 'Kendine bir reklam yapmak... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T09:26+0300
2026-06-23T09:26+0300
yaşam
melek baykal
akasya durağı
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Ünlü oyuncu Melek Baykal, katıldığı bir programda kendisiyle ilgili iddialarda bulunan eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan hakkında konuştu. Baykal, "Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı" ifadelerini kullandı. Dizideki rol arkadaşına 'tokat' attığını iddia etmiştiGeçtiğimiz aylarda 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği iddialarının ardından Melek Baykal, katıldığı bir programda "Akasya Durağı'nı çok severek oynamadım" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlere karşılık eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan, durumun aslında 'hikayenin Melek Baykal'ı sevmemesi' ve oyuncunun dublaj talebinin reddedilmesinden kaynaklandığını söylerken, Uçan, usta oyuncunun dizide kızını canlandıran Zeynep Dörtkardeşler'e set arkasında tokat attığını öne sürmüştü. Melek Baykal, bu iddiaların ardından Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.İsmi yok cismi yokKatıldığı bir programda bu konuyla ilgili konuşan Baykal, "Aslında o çocuğumuza çok da kızamıyorum. Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı. Zaten yaptığı o paylaşımların altındaki yorumları okumuştur mutlaka ve biraz utanmıştır" dedi.Uçan'ın, Baykal'ın setteki rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönündeki iddialarını da yalanlayan sanatçı, "Daha da ileri gidip, Akasya Durağı'nda kızımı oynayan ve çok sevdiğim Zeynep’i güya tokatladığımı iddia etti. Sette sahici bir tokat atmışım, kızmışım, Zeynep çok ağlamış ve buna herkes şahitmiş. Tesadüf bu ya; bu iddia ortaya çıktıktan iki gün sonra biz İzmir turnesindeydik. Zeynep beni aradı, 'Melek ablacığım, İzmir'e oyuna geliyormuşsun, seni görmeye geleceğim' dedi. Geldi de. Ben Zeynep'i çok severim, o da beni çok sever. Ona durumu anlatınca şaşırıp, 'Abla inanmıyorum, ne olur eğer dava edersen beni şahit yaz. Ben senden her zaman feyzaldım; dostluk, ablalık, annelik gördüm' dedi. Onun için ben o çocuğumuza fazla kızamıyorum. Keşke benim adımı kullanarak yaptığı bu reklam bir işe yarasaydı bari de bundan sonra bir faydasını görseydi" ifadelerini kullandı.
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melek baykal, akasya durağı
melek baykal, akasya durağı

Melek Baykal 'tokat' iddiasına yanıt verdi: Yanlış kayaya çarptı

09:26 23.06.2026
© Fotoğraf : YouTubeMelek Baykal
Melek Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Fotoğraf : YouTube
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Ünlü oyuncu Melek Baykal kendisi hakkında Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığını iddia eden eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan için 'Kendine bir reklam yapmak istedi, yanlış kayaya çarptı' ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Melek Baykal, katıldığı bir programda kendisiyle ilgili iddialarda bulunan eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan hakkında konuştu. Baykal, "Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı" ifadelerini kullandı.
Ateş Fatih Uçan sosyal medya
Ateş Fatih Uçan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
Ateş Fatih Uçan sosyal medya

Dizideki rol arkadaşına 'tokat' attığını iddia etmişti

Geçtiğimiz aylarda 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği iddialarının ardından Melek Baykal, katıldığı bir programda "Akasya Durağı'nı çok severek oynamadım" açıklamasını yapmıştı. Bu sözlere karşılık eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan, durumun aslında 'hikayenin Melek Baykal'ı sevmemesi' ve oyuncunun dublaj talebinin reddedilmesinden kaynaklandığını söylerken, Uçan, usta oyuncunun dizide kızını canlandıran Zeynep Dörtkardeşler'e set arkasında tokat attığını öne sürmüştü. Melek Baykal, bu iddiaların ardından Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

İsmi yok cismi yok

Katıldığı bir programda bu konuyla ilgili konuşan Baykal, "Aslında o çocuğumuza çok da kızamıyorum. Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı. Zaten yaptığı o paylaşımların altındaki yorumları okumuştur mutlaka ve biraz utanmıştır" dedi.
Uçan'ın, Baykal'ın setteki rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı yönündeki iddialarını da yalanlayan sanatçı, "Daha da ileri gidip, Akasya Durağı'nda kızımı oynayan ve çok sevdiğim Zeynep’i güya tokatladığımı iddia etti. Sette sahici bir tokat atmışım, kızmışım, Zeynep çok ağlamış ve buna herkes şahitmiş. Tesadüf bu ya; bu iddia ortaya çıktıktan iki gün sonra biz İzmir turnesindeydik. Zeynep beni aradı, 'Melek ablacığım, İzmir'e oyuna geliyormuşsun, seni görmeye geleceğim' dedi. Geldi de. Ben Zeynep'i çok severim, o da beni çok sever. Ona durumu anlatınca şaşırıp, 'Abla inanmıyorum, ne olur eğer dava edersen beni şahit yaz. Ben senden her zaman feyzaldım; dostluk, ablalık, annelik gördüm' dedi. Onun için ben o çocuğumuza fazla kızamıyorum. Keşke benim adımı kullanarak yaptığı bu reklam bir işe yarasaydı bari de bundan sonra bir faydasını görseydi" ifadelerini kullandı.
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