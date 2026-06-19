https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/oyuncu-ece-irtemin-olumunde-maymun-isirigi-suphesi--1106645222.html

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi : Avukatı dilekçe verdi

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi : Avukatı dilekçe verdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümünün ardından avukatı savcılığa verdiği dilekçede, genç oyuncunun Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığına dikkat çekti... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T14:45+0300

2026-06-19T14:45+0300

2026-06-19T14:45+0300

yaşam

ece i̇rtem

tayland

maymun

otopsi

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Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken avukatı 'maymun ısırığı' şüphesine dikkat çekti. İrtem'in Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığını belirten avukat Uğur Gökkoyun, bunun kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticeleri olabileceğine vurgu yaptı. Avukat. savcılığa verdiği dilekçede genç oyuncunun otopsisinde bu hususun da değerlendirilmesini istedi. Tayland'da maymun ısırdı Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden Ece İrtem'in kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürerken avukatı Uğur Gökkoyun savcılığa bir dilekçe verdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, avukat Gökkoyun, genç oyuncunun gezmek için gittiği Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığına dikkat çekerek dilekçesinde şunları dile getirdi: "15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis D(kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

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ece i̇rtem, tayland, maymun, otopsi