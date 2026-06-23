https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/melania-trumpin-beyaz-sarayda-kalmasini-istemedigi-misafir-ortaya-cikti-1106720539.html
Melania Trump’ın Beyaz Saray’da kalmasını istemediği misafir ortaya çıktı
Melania Trump’ın Beyaz Saray’da kalmasını istemediği misafir ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD’de yeni yayınlanan bir Beyaz Saray kulis ifşalarına dayanan kitapta ‘Amerikan first lady’sinin tanınmış bir kişinin Beyaz Saray’da yatıya kalmasına karşı çıktığı’ yazıldı. Detaylar haberde...
2026-06-23T14:14+0300
2026-06-23T14:14+0300
2026-06-23T14:14+0300
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The New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın yeni kitabı ‘Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın İmparatorluk Dönemi Başkanlığının İç Yüzü’ isimli ikinci Trump yönetimine dair birçok yeni ifşa içeriyor.Bunların arasında Trump'ın Oval Ofis'te sadece süper yapıştırıcı kullanarak kendi yaptığı değişiklikler ve 80 yaşındaki başkanın gece atıştırmalıklarından kalan izleri Beyaz Saray personeline temizletme alışkanlığı da var.İfşaların birçoğu başkan ile First Lady arasındaki ilişkiye dair. İki kişinin ayrı yatak odalarında uyumasının ötesinde, kitaba göre dekor konusunda da bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Trump, kendine yatak odası yaptığı Melania’nın ikinci kattaki oturma odasına koyduğu eşyaları kaybettiğini söylüyor.Musk: Beyaz Saray’da kalabilir miyim?Kitaba göre, çift arasındaki bir diğer anlaşmazlık konusu ise misafirler oldu.Yazarlar, o dönem DOGE'un başkanı olan Elon Musk'ın Trump'a Beyaz Saray'da kalıp kalamayacağını sorduğunu, Trump’ın kabul ettiğini ancak Melania’nın karşı çıktığını detaylandırıyor. Melania itiraz etse de sonuçta Musk, Lincoln Yatak Odası’nda birkaç gece geçirdi.'Bazen Beyaz Saray'da kalıyorum' Musk, DOGE’nin başkanı olarak dört çalkantılı ay geçirmişti. Musk daha sonra bir grup muhabire bu konaklamalarla övündünmüştü. "Bazen Beyaz Saray’da kalıyorum" demiş ve "birden fazla kez" kaldığını da eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kuzeydeki-kral-lakapli-ingilterenin-olasi-yeni-basbakani-andy-burnham-kim-1106717879.html
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donald trump, melania trump, beyaz saray, elon musk, haberler
donald trump, melania trump, beyaz saray, elon musk, haberler
Melania Trump’ın Beyaz Saray’da kalmasını istemediği misafir ortaya çıktı
ABD’de yeni yayınlanan bir Beyaz Saray kulis ifşalarına dayanan kitapta ‘Amerikan first lady’sinin tanınmış bir kişinin Beyaz Saray’da yatıya kalmasına karşı çıktığı’ yazıldı.
The New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın yeni kitabı ‘Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın İmparatorluk Dönemi Başkanlığının İç Yüzü’ isimli ikinci Trump yönetimine dair birçok yeni ifşa içeriyor.
Bunların arasında Trump'ın Oval Ofis'te sadece süper yapıştırıcı kullanarak kendi yaptığı değişiklikler ve 80 yaşındaki başkanın gece atıştırmalıklarından kalan izleri Beyaz Saray personeline temizletme alışkanlığı da var.
İfşaların birçoğu başkan ile First Lady arasındaki ilişkiye dair. İki kişinin ayrı yatak odalarında uyumasının ötesinde, kitaba göre dekor konusunda da bir anlaşmazlık yaşıyorlar. Trump, kendine yatak odası yaptığı Melania’nın ikinci kattaki oturma odasına koyduğu eşyaları kaybettiğini söylüyor.
Musk: Beyaz Saray’da kalabilir miyim?
Kitaba göre, çift arasındaki bir diğer anlaşmazlık konusu ise misafirler oldu.
Yazarlar, o dönem DOGE'un başkanı olan Elon Musk'ın Trump'a Beyaz Saray'da kalıp kalamayacağını sorduğunu, Trump’ın kabul ettiğini ancak Melania’nın karşı çıktığını detaylandırıyor. Melania itiraz etse de sonuçta Musk, Lincoln Yatak Odası’nda birkaç gece geçirdi.
'Bazen Beyaz Saray'da kalıyorum'
Musk, DOGE’nin başkanı olarak dört çalkantılı ay geçirmişti. Musk daha sonra bir grup muhabire bu konaklamalarla övündünmüştü. "Bazen Beyaz Saray’da kalıyorum" demiş ve "birden fazla kez" kaldığını da eklemişti.