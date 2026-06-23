https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/litvanya-basbakani-ruginiene-istifa-etti-1106719079.html

Litvanya Başbakanı Ruginiene istifa etti

Litvanya Başbakanı Ruginiene istifa etti

Sputnik Türkiye

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene istifa ederek Sosyal Demokratların liderliğindeki hükümetinin görevine son verdi. Yeni başbakan adayı Sosyal Demokrat Parti ledire Sinkevicius. Ayrıntılar haberde...

2026-06-23T13:52+0300

2026-06-23T13:52+0300

2026-06-23T13:52+0300

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İstifa, iktidar koalisyonunda yapılan yeniden yapılanmanın ardından geldi.Görevden ayrılan kabine olan Litvanya'nın 20'nci hükümeti, salı günü son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bakanlar, hükümetin istifasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti.Bu gelişme, mevcut parlamento döneminde Litvanya'da hükümetin görev süresi dolmadan ikinci kez değişmesi anlamına geliyor.Ruginiene, bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Tüm zorluklara rağmen gurur duyabileceğimiz çok şey var ve her biriniz devletimizin refahına ve halkımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkılarda bulundunuz" dedi."Bugün istifa etme ve hükümetin yetkilerini Cumhurbaşkanı'na iade etme kararını alıyoruz" ifadelerini kullandı.Yeni başbakan adayı SinkeviciusKoalisyon anlaşmasına göre Cumhurbaşkanı'nın 15 gün içinde parlamentoya başbakan adayını sunması gerekiyor.Sosyal Demokrat Parti lideri Mindaugas Sinkevicius, başbakanlık görevi için belirlenen isim olarak öne çıkıyor.Parlamentonun onay vermesi halinde yeni başbakanın, kabinesini ve hükümet programını parlamentonun onayına sunmak için ilave 15 günlük süresi olacak.Koalisyon anlaşması kapsamında en az dört bakanlığın el değiştirmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kuzeydeki-kral-lakapli-ingilterenin-olasi-yeni-basbakani-andy-burnham-kim-1106717879.html

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