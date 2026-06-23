https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kolombiya-secimlerinde-israil-ve-abd-mudahalesi-iddialari-petro-sonuclari-kabul-etmiyor-1106722681.html
Kolombiya seçimlerinde İsrail ve ABD müdahalesi iddiaları: Petro sonuçları kabul etmiyor
Kolombiya seçimlerinde İsrail ve ABD müdahalesi iddiaları: Petro sonuçları kabul etmiyor
Sputnik Türkiye
Kolombiya Devlet Başkanı Petro, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda kendi adayı Ivan Cepeda’nın az farkla kaybetmesinin ardından ‘seçim hilesi’ ve ‘yabancı müdahale’ iddialarını gündeme getirdi. Petro, İsrail ve ABD’yi suçladı.
2026-06-23T15:51+0300
2026-06-23T15:51+0300
2026-06-23T16:02+0300
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Kolombiya’da 31 Mayıs’ta yapılan ilk turun ardından 21 Haziran’daki ikinci turda muhalefet adayı Abelardo de la Espriella, iktidardaki Historic Pact’tan Senatör Ivan Cepeda'yı yüzde 49.66'ya karşı yüzde 48.7 ile çok az farkla yendi. Ulusal Seçim Kurulu’nun ön sonuçlarına göre fark yüzde 1’in altında kaldı.Seçim kampanyasında Kolombiya’daki Yahudi topluluğuna hitap eden Abelardo De la Espriella, Petro’nun 2024’te İsrail’le diplomatik ilişkileri kesme kararını tersine çevireceğini ve Kolombiya Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını vaat etti. Netanyahu, De la Espriella’yı tebrik ederek iki ülke arasındaki bağları güçlendirme mesajı verdi.Petro, sonuçları tanımadığını açıkladı ve yargıdan soruşturma talep etti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarda, muhalefetin oy satın aldığını ve İsrail ile ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etti.Petro’nun iddiaları neler?Seçimlerde kullanılan E-14 formlarında (sandık sonuç tutanakları) dijital manipülasyon yapıldığını öne sürdü.Petro ayrıca, Trump’ın aday De la Espriella’yı açıkça desteklemesinin de müdahale anlamına geldiğini belirtti.Trump’ın rolü var mı?Donald Trump, ikinci turdan haftalar önce De la Espriella’yı Truth Social’da desteklediğini açıklamış ve zaferin ardından “Ben destekledim, o kazandı” diyerek kendine pay çıkarmıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yeni yönetimle yakın işbirliği mesajı verdi.Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı olan Gustavo Petro, anayasa gereği ikinci dönem aday olamadı. Görevdeyken sosyal harcamaları artırdı, asgari ücreti yükseltti, toprak reformu yaptı ve İsrail’le ilişkileri kesti. Trump yönetimiyle ise özellikle göç ve uyuşturucu politikaları konusunda sert gerilimler yaşadı.Başsavcı Gregorio Eljach, iddiaları reddederek “Yüzde 99’dan fazla oy sayıldı, dolandırıcılığa dair kanıt yok” dedi. De la Espriella ise iddialara doğrudan yanıt vermedi.
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abelardo de la espriella, abd, i̇srail, donald trump, kolombiya, petro
abelardo de la espriella, abd, i̇srail, donald trump, kolombiya, petro
Kolombiya seçimlerinde İsrail ve ABD müdahalesi iddiaları: Petro sonuçları kabul etmiyor
15:51 23.06.2026 (güncellendi: 16:02 23.06.2026)
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, başkanlık seçimlerinin ikinci turunda kendi adayı Ivan Cepeda’nın az farkla kaybetmesinin ardından ‘seçim hilesi’ ve ‘yabancı müdahale’ iddialarını gündeme getirdi. Petro, İsrail ve ABD’yi suçladı.
Kolombiya’da 31 Mayıs’ta yapılan ilk turun ardından 21 Haziran’daki ikinci turda muhalefet adayı Abelardo de la Espriella, iktidardaki Historic Pact’tan Senatör Ivan Cepeda'yı yüzde 49.66'ya karşı yüzde 48.7 ile çok az farkla yendi. Ulusal Seçim Kurulu’nun ön sonuçlarına göre fark yüzde 1’in altında kaldı.
Seçim kampanyasında Kolombiya’daki Yahudi topluluğuna hitap eden Abelardo De la Espriella, Petro’nun 2024’te İsrail’le diplomatik ilişkileri kesme kararını tersine çevireceğini ve Kolombiya Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağını vaat etti. Netanyahu, De la Espriella’yı tebrik ederek iki ülke arasındaki bağları güçlendirme mesajı verdi.
Petro, sonuçları tanımadığını açıkladı ve yargıdan soruşturma talep etti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarda, muhalefetin oy satın aldığını ve İsrail ile ABD’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia etti.
Petro’nun iddiaları neler?
Seçimlerde kullanılan E-14 formlarında (sandık sonuç tutanakları) dijital manipülasyon yapıldığını öne sürdü.
Ulusal Seçim Kaydı’nın sunucularında IP adresi değişiklikleri
tespit edildiğini ve yazılımların ele geçirildiğini savundu.
“Dünyada bunu yapabilecek tek devlet İsrail’dir” dedi.
Bautista kardeşlerin (Thomas Greg & Sons) yönettiği şirketin seçim altyapısını kontrol ettiğini
ve muhalefetle anlaşma yaptığını iddia etti.
Petro ayrıca, Trump’ın aday De la Espriella’yı açıkça desteklemesinin de müdahale anlamına geldiğini belirtti.
Donald Trump, ikinci turdan haftalar önce De la Espriella’yı Truth Social’da desteklediğini açıklamış ve zaferin ardından “Ben destekledim, o kazandı” diyerek kendine pay çıkarmıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yeni yönetimle yakın işbirliği mesajı verdi.
Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı olan Gustavo Petro, anayasa gereği ikinci dönem aday olamadı. Görevdeyken sosyal harcamaları artırdı, asgari ücreti yükseltti, toprak reformu yaptı ve İsrail’le ilişkileri kesti. Trump yönetimiyle ise özellikle göç ve uyuşturucu politikaları konusunda sert gerilimler yaşadı.
Başsavcı Gregorio Eljach, iddiaları reddederek “Yüzde 99’dan fazla oy sayıldı, dolandırıcılığa dair kanıt yok” dedi. De la Espriella ise iddialara doğrudan yanıt vermedi.