https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kizinin-sevgilisini-elinden-alan-milyoner-baba-skandali-buyuyor-toplam-31-cinsel-suctan-1106726025.html

'Kızının sevgilisini elinden alan milyoner baba' skandalı büyüyor: Toplam 31 cinsel suçtan yargılanıyor

'Kızının sevgilisini elinden alan milyoner baba' skandalı büyüyor: Toplam 31 cinsel suçtan yargılanıyor

Sputnik Türkiye

İngiliz milyoner Barrie Drewitt-Barlow ve kendisinden 25 yaş küçük eşi Scott Drewitt-Barlow hakkındaki skandallara yenileri eklendi. Kızının eski erkek... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T17:58+0300

2026-06-23T17:58+0300

2026-06-23T17:58+0300

yaşam

birleşik krallık

abd

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İngiltere'de kızının eski sevgilisiyle evlenmesiyle tanınan ünlü milyoner iş insanı Barrie Drewitt-Barlow ve eşi Scott Drewitt-Barlow, korkunç iddialarla çalkalanıyor. 57 yaşındaki milyoner Barrie ile 32 yaşındaki eşi Scott hakkında, Chelmsford Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada 18 yeni suçlama daha dosyaya eklendi. İkilinin, 2013 ile 2026 yılları arasında Birleşik Krallık genelinde genç erkekleri hedef aldığı, onları istismar amacıyla yönlendirdiği öne sürülüyor. İngiliz kamuoyunda 'cinsel teröristler' olarak anılmaya başlanan çiftin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.Futbol kulübü sahibi çiftin kan donduran suç listesiGeçtiğimiz 2025 yılında İngiltere amatör lig ekiplerinden Maldon & Tiptree FC futbol kulübünü satın alarak spor dünyasında da adından söz ettiren çifte yönelik iddialar kan donduracak cinsten. Son duruşmada Barrie Drewitt-Barlow hakkında; 5 ayrı tecavüz, 4 cinsel saldırı, bir çocukla cinsel faaliyette bulunma (2 dosya), bir çocuğun cinsel hizmetleri için ödeme yapma (2 dosya), rıza dışı cinsel faaliyete zorlama ve yönlendirme suçlamaları kayda geçti. Eşi Scott Drewitt-Barlow ise 2 tecavüz vakası ve cinsel faaliyeti teşvik etme suçlarıyla hakim karşısına çıktı.Geçmişteki Dosyalar da Kabarık:Çift, 6 Mayıs tarihinde gözaltına alındıklarında da zaten 16 yaş ve üzeri erkeklere yönelik tecavüz, cinsel saldırı ve istismar amacıyla insan seyahatini organize etme suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Sanıklar ilk duruşmada suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.Kızının sevgilisiydi eşi oldu: Ünlü çiftin skandallarla dolu geçmişiİngiliz medyasının yakından takip ettiği davada eylül ayında savunmaların alınması, ana davanın ise 18 Ocak tarihinde başlaması planlanıyor. Skandalın odağındaki milyoner Barrie Drewitt-Barlow, 2019 yılında kızının eski erkek arkadaşı ve aynı zamanda kişisel asistanı olan Scott Hutchinson (Drewitt-Barlow) ile aşk yaşamaya başlayarak magazin manşetlerini süslemişti.Gayrimenkul geliştirme sektöründe devasa bir servet edinen Barrie Drewitt-Barlow, 1999 yılında taşıyıcı anne vasıtasıyla çocuk sahibi olarak "Birleşik Krallık'ın ilk eşcinsel babası" unvanını almıştı. Ünlü milyoner, televizyon dünyasında da popüler olan Rich House, Poor House ve Below Deck Sailing Yacht gibi dünyaca ünlü TV yapımları ile ekranlarda boy göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/macaristanda-dehset-veren-sorusturma-sorguda-insan-parcalarini-yedigini-soyledi-1106723161.html

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