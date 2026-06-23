https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kenyadan-amerikali-hastalar-icin-planlanan-tartismali-ebola-tesisi-icin-durdurma-karari-1106726848.html
Kenya'dan Amerikalı hastalar için planlanan tartışmalı Ebola tesisi için durdurma kararı
Kenya'dan Amerikalı hastalar için planlanan tartışmalı Ebola tesisi için durdurma kararı
Sputnik Türkiye
Kenya hükümeti, ABD destekli Ebola karantina tesisinin inşasını durdurdu. Karar, mahkemenin Sağlık Bakanı Aden Duale'nin daha önce verilen durdurma kararına... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T18:23+0300
2026-06-23T18:23+0300
2026-06-23T18:23+0300
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Kenya'da haftalardır tartışma yaratan Ebola izolasyon tesisi projesi askıya alındı.Sağlık Bakanı Aden Duale, mahkemeye yaptığı açıklamada, projeye ilişkin hukuki süreç sonuçlanana kadar tesis inşaatı ve bağlantılı tüm faaliyetlerin derhal durdurulması talimatı verdiğini söyledi.ABD destekli proje kapsamında, başkent Nairobi'nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Laikipia Hava Üssü'nde 50 yataklı bir karantina ve izolasyon merkezi kurulması planlanıyordu.Tesisin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve bölgedeki diğer ülkelerdeki Ebola müdahale çalışmalarında virüse maruz kalmış olabilecek ABD vatandaşlarını barındırması öngörülüyordu.Mahkeme kararı sonrası geri adımKenya Yüksek Mahkemesi, 28 Mayıs'ta proje hakkında açılan dava sonuçlanıncaya kadar inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar vermişti.Ancak mahkeme, çalışmaların karar sonrasında da devam ettiğini belirterek Sağlık Bakanı Aden Duale'nin mahkeme kararına uymadığına hükmetti.Yargıç Patricia Nyaundi, "Mahkeme kararı yaratıcılık göstermek için bir davet değil, uyulması gereken bir emirdir." ifadelerini kullandı.Mahkemede konuşan Duale ise karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Mahkeme kararına karşı gelecek son kişi ben olurum." dedi.Geniş çaplı protestolarda 3 kişi hayatını kaybettiProje, kamuoyunda ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında tartışmalara neden oldu.Eleştirilerde, Kenya'nın bugüne kadar herhangi bir Ebola vakası kaydetmediği ve buna rağmen ABD vatandaşları için karantina merkezi kurulmasının gerekçesinin açıklanmadığı savunuldu.Kenya Tabipler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği, ülkenin ölümcül bir patojen için "karantina kolonisi" haline getirilmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.Laikipia bölgesinde projeye karşı düzenlenen protestolarda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Hükümet ise Ebola'ya karşı hazırlık yapılmasının gerekli olduğunu savunmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Aden Duale, kararlarının bilimsel ve teknik tavsiyelere dayandığını belirterek tesisle ilgili endişelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu söyledi. Projenin geleceğinin, devam eden dava sürecinin sonucuna bağlı olacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bati-yaptirimlari-brics-duvarina-carpti-rusya-cin-ve-hindistan-ile-ekonomik-baglarini-guclendiriyor-1106726369.html
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kenya, abd, nairobi, ebola, karantina, mahkeme, protesto
kenya, abd, nairobi, ebola, karantina, mahkeme, protesto
Kenya'dan Amerikalı hastalar için planlanan tartışmalı Ebola tesisi için durdurma kararı
Kenya hükümeti, ABD destekli Ebola karantina tesisinin inşasını durdurdu. Karar, mahkemenin Sağlık Bakanı Aden Duale'nin daha önce verilen durdurma kararına uyulmadığı gerekçesiyle mahkemeye saygısızlık yaptığına hükmetmesinin ardından geldi.
Kenya'da haftalardır tartışma yaratan Ebola izolasyon tesisi projesi askıya alındı.
Sağlık Bakanı Aden Duale, mahkemeye yaptığı açıklamada, projeye ilişkin hukuki süreç sonuçlanana kadar tesis inşaatı ve bağlantılı tüm faaliyetlerin derhal durdurulması talimatı verdiğini söyledi.
ABD destekli proje kapsamında, başkent Nairobi'nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Laikipia Hava Üssü'nde 50 yataklı bir karantina ve izolasyon merkezi kurulması planlanıyordu.
Tesisin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve bölgedeki diğer ülkelerdeki Ebola müdahale çalışmalarında virüse maruz kalmış olabilecek ABD vatandaşlarını barındırması öngörülüyordu.
Mahkeme kararı sonrası geri adım
Kenya Yüksek Mahkemesi, 28 Mayıs'ta proje hakkında açılan dava sonuçlanıncaya kadar inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar vermişti.
Ancak mahkeme, çalışmaların karar sonrasında da devam ettiğini belirterek Sağlık Bakanı Aden Duale'nin mahkeme kararına uymadığına hükmetti.
Yargıç Patricia Nyaundi, "Mahkeme kararı yaratıcılık göstermek için bir davet değil, uyulması gereken bir emirdir." ifadelerini kullandı.
Mahkemede konuşan Duale ise karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Mahkeme kararına karşı gelecek son kişi ben olurum." dedi.
Geniş çaplı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti
Proje, kamuoyunda ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında tartışmalara neden oldu.
Eleştirilerde, Kenya'nın bugüne kadar herhangi bir Ebola vakası kaydetmediği ve buna rağmen ABD vatandaşları için karantina merkezi kurulmasının gerekçesinin açıklanmadığı savunuldu.
Kenya Tabipler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği, ülkenin ölümcül bir patojen için "karantina kolonisi" haline getirilmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Laikipia bölgesinde projeye karşı düzenlenen protestolarda en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hükümet ise Ebola'ya karşı hazırlık yapılmasının gerekli olduğunu savunmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Aden Duale, kararlarının bilimsel ve teknik tavsiyelere dayandığını belirterek tesisle ilgili endişelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu söyledi. Projenin geleceğinin, devam eden dava sürecinin sonucuna bağlı olacağı bildirildi.