https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bati-yaptirimlari-brics-duvarina-carpti-rusya-cin-ve-hindistan-ile-ekonomik-baglarini-guclendiriyor-1106726369.html

Batı yaptırımları BRICS duvarına çarptı: Rusya, Çin ve Hindistan ile ekonomik bağlarını güçlendiriyor

Batı yaptırımları BRICS duvarına çarptı: Rusya, Çin ve Hindistan ile ekonomik bağlarını güçlendiriyor

Sputnik Türkiye

BRICS Uluslararası Kongresi Başkanı Anand Purnima, Batı dünyasının uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlara rağmen BRICS ülkelerinin, özellikle de Çin ve... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T18:10+0300

2026-06-23T18:10+0300

2026-06-23T18:10+0300

ekonomi̇

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çin

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BRICS Uluslararası Kongresi Başkanı Anand Purnima, RIA Novosti ajansına verdiği özel demeçte, Batı medyasının ve küresel piyasaların odağındaki Rusya ekonomisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Purnima, Rusya karşıtı yaptırımların küresel ölçekte tırmandırılmasının ardından, BRICS ittifakı üyesi ülkelerin Rusya Federasyonu ile sürdürülebilir bağlar kurduğunu ifade etti. Bu süreçte özellikle Çin ve Hindistan'ın ticari ortaklığı devam ettirmede hayati bir sorumluluk üstlendiğini ve Rusya ekonomisinin dışa açılmasında köprü görevi gördüğünü vurguladı.Putin'in Asya hamlesi i̇şbirliğinde yeni ufuklar açtıEkonomik bloklar arasındaki güç dengesinin değiştiğine dikkat çeken Anand Purnima, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilen Çin ve Hindistan resmi ziyaretlerinin altını çizdi. Bu stratejik hamlelerin "işbirliği için yeni ufuklar açmak" amacıyla yapıldığını belirten Purnima; Çin, Hindistan ve Rusya'nın dünyanın en büyük ve en dinamik ekonomileri arasında yer aldığını hatırlattı.Küresel Güney i̇çin yeni fırsat doğduUygulanan ambargolar ve kısıtlamalar, Rusya'yı izole etmek yerine BRICS ülkeleri ile Küresel Güney dünyasının daha sıkı kenetlenmesi ve yeni ticaret yolları geliştirmesi için itici bir güç haline geldi.Çok taraflı ticaret modeliyle batı bloku es geçiliyorBRICS ittifakının genişleme stratejisi ve hayata geçirilen çok taraflı finansal platformlar, üye ülkelerin Amerikan dolarına veya Batılı ödeme sistemlerine bağımlı kalmadan ekonomik işbirliği yapmasına imkan tanıyor. Purnima, geliştirilen bu yeni ve sürdürülebilir etkileşim modelinin, katılımcı ülkelerin ticari bağlarını derinleştirdiğini ve yaptırım risklerini asgariye indirdiğini sözlerine ekledi.AB'den Rusya'ya enerji ve kripto parayı kapsayan 21. yaptırım paketiÖte yandan, Batı kanadında Rusya'yı ekonomik olarak çevreleme politikası hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu yeni geniş kapsamlı ambargo paketinin; Rusya'nın enerji sektörü, finans dünyası, kripto para ticareti ve ilk kez olmak üzere balıkçılık sektörünü doğrudan hedef alması bekleniyor.Kremlin kanadı ise Batı'nın yıllardır tırmandırarak sürdürdüğü bu ekonomik ambargo dalgasıyla başa çıkabilecek alternatif senaryolara sahip olduğunu her fırsatta yineliyor. Rus lider Vladimir Putin, Batı dünyasının Rusya'yı zayıflatma stratejisinin aslında kendi ayaklarına sıkmak olduğunu ve bu yaptırımların doğrudan küresel ekonomi düzenine ağır bir darbe vurduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/akaryakit-sektorunde-sahte-fatura-ve-hayali-ihracat-operasyonu-6-sirkete-el-konuldu-10-sirkete-1106714896.html

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