https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sgk-uzmani-acikladi-borclular-icin-yeni-donem-dusuk-faiz-ve-uzun-vade-firsati-1106681962.html

SGK uzmanı açıkladı: Borçlular için yeni dönem, düşük faiz ve uzun vade fırsatı

SGK uzmanı açıkladı: Borçlular için yeni dönem, düşük faiz ve uzun vade fırsatı

Sputnik Türkiye

SGK borçluları için yeni bir yapılandırma benzeri kolaylık devreye alındı. SGK, tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a indirirken, borçların 72 aya kadar... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T08:11+0300

2026-06-22T08:11+0300

2026-06-22T08:11+0300

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Hükûmet, ekonomik koşullar nedeniyle ödeme sıkıntısı yaşayan esnaf, sanatkâr, KOBİ ve diğer işverenler için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan değişiklikle SGK alacaklarının daha düşük faiz ve daha uzun vadelerle ödenebilmesine imkan tanındı.Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni uygulamanın borçluların nakit akışı ve finansal planlamasında önemli bir dönüşüm yaratacağını belirtti.Tecil faizi yüzde 29'a indirildiKarakaş'ın aktardığı bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruda bulunacak borçlular için tecil faiz oranı yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.Karakaş, düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:"31 Ağustos 2026 tarihine kadar Kuruma başvuracak olan borçlular için tecil faiz oranı yıllık %39'dan %29'a düşürülmüştür. Bu indirim, "Ak akçe kara gün içindir" düsturuyla hareket eden, nakit sıkışıklığı yaşayan işletmeler için bulunmaz bir nimettir. Üstelik 72 aylık vade, borç taksitlerinin şirketlerin aylık nakit akışlarını sarsmayacak seviyelere inmesini sağlayacaktır."72 aya kadar taksit imkânıYeni uygulama kapsamında 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezaları tecil kapsamına alınacak.Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. İlk taksitin zamanında ödenmemesi halinde düşük faiz avantajı kaybedilecek.Hacizli mallar teminat sayılacakDüzenleme kapsamında teminat şartlarında da önemli kolaylıklar sağlandı. Buna göre haczedilmiş mallar, değerleri oranında teminat olarak kabul edilecek.Borçluların ödeme planına sadık kalması halinde araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği ve satış işlemlerinin durdurulacağı belirtildi.10 milyon TL'ye kadar teminat aranmayacakYeni sistemle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler için dikkat çeken bir değişiklik daha yapıldı.Buna göre il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezi bazında 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için herhangi bir teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.Yetki yerel müdürlüklere devredildiBaşvuruların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla karar süreçlerinde de değişikliğe gidildi.31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda borç miktarına bakılmaksızın değerlendirme yetkisi Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Merkez Müdürlüklerine devredildi.Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18 milyon TL'ye, diğer büyükşehirlerde 15 milyon TL'ye ve diğer illerde 13 milyon TL'ye kadar olan borçlar doğrudan yerel sosyal güvenlik merkezleri tarafından sonuçlandırılabilecek.Mevcut borçlular da düzenlemeden yararlanabilecekYeni genelge yalnızca yeni başvuruları değil, daha önce tecil talebinde bulunmuş veya mevcut tecil işlemi devam eden borçluları da kapsıyor.4 Haziran 2026 tarihinden önce başvuru yapan ve işlemleri sonuçlanmayan ya da tecil süreci devam eden kişiler, talep etmeleri halinde mevcut ödeme planlarına mali durumlarına göre 18 ila 36 ay arasında ek süre ekleyebilecek.Taksitlerin aksatılması halinde hak kaybı yaşanabilecekKarakaş, düzenlemenin önemli avantajlar sunduğunu ancak ödeme disiplininin korunmasının şart olduğunu vurguladı."Taksitlerin aksatılması durumunda çok sıkı kurallar caridir. Örneğin 72 ay tecil alan bir borçlu, 71 taksitini tıkır tıkır ödese bile, son taksit olan 72. taksiti vade tarihini takip eden ay sonuna kadar ödemez ise tecil işlemi derhâl bozulur. "Sona kalan dona kalır" misali, tüm emekler heba olabilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-kampa-giriyor-abdulkadir-selvi-milletvekilleri-ekonomi-duzelmeden-secimlere-gidilmesini-1106681793.html

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