https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kavurucu-sicaklar-geliyor-meteoroloji-uzmani-acikladi-bazi-illerde-gunes-altinda-45-derece-1106710525.html

Kavurucu sıcaklar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bazı illerde güneş altında 45 derece görülecek

Kavurucu sıcaklar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bazı illerde güneş altında 45 derece görülecek

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklığı bu hafta bir kademe daha yükseliyor. Batı bölgelerinde birçok ilde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken, uzmanlar orman... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T09:07+0300

2026-06-23T09:07+0300

2026-06-23T09:07+0300

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güven özdemir

meteoroloji

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Başta batı bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösteriyor.Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, sıcaklıkların bir kademe daha yükseleceğini belirterek, "Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklık 2-3 derece artış gösterecek. Rüzgarlar da poyraz ve karayel yönünden eserek serinlik verecek." dedi.İzmir ve Aydın için 45 derece uyarısıÇalışkan, İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceğini ifade etti.İzmir ve Aydın için dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Çalışkan, "Gölgede İzmir 34, Aydın 36 derece, güneşin altında ise 45 dereceyi görür." diye konuştu.Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.Orman yangınları için kritik uyarıAntalya'da bugün ve yarın rüzgarın kuru eseceğini belirten Çalışkan, orman yangını riskine dikkat çekti."Orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Perşembeden sonra hava tekrar serinleyecek." ifadelerini kullanan Çalışkan, özellikle sıcak ve kuru havanın etkili olduğu bölgelerde tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Bazı illerde gök gürültülü yağış bekleniyorSıcak havaya rağmen bazı bölgelerde yağış görülecek.Çalışkan, bugünden itibaren Erzincan, Van, Sivas, Erzurum ve Adana'da gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirterek, Doğu Karadeniz'de hafta sonuna doğru yağışlı havanın görüleceğini söyledi.Uzmanlardan Avrupa sıcak hava dalgası uyarısıHürriyet'e konuşan Dr. Güven Özdemir, Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye'ye ulaşması halinde özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların daha da yükselebileceğini ifade etti."Yaz aylarında İstanbul’daki sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkabiliyor. Bu hafta da bu şekilde gözüküyor. Avrupa’da yaşanan böyle ekstrem bir durumda ise İstanbul da bundan etkilenerek 40 derecelere kadar ulaşabilir. Batı bölgelerimizden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkma ihtimali artık yüzde 100’e yaklaşmış durumda. İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesini bekliyorum. İlk etapta 32 derece seviyelerine çıkacaktır." dedi.Ege Bölgesi için 39 derece tahminiEge Bölgesi'nde daha yüksek sıcaklıkların görülebileceğini belirten Özdemir, sıcak hava dalgasının iç kesimlerde de hissedileceğini söyledi.“Ege Bölgesi’nde, İzmir dahil olmak üzere, sıcaklıklar 36 ila 39 dereceye kadar çıkabilir. Bu artış yalnızca kıyı kesimlerle sınırlı kalmayacak, iç bölgelerde de hissedilecektir. Kısacası Türkiye olarak biz de oldukça sıcak bir döneme doğru giriyoruz.” ifadelerini kullandı.Temmuz ayı için güçlü sıcaklık sinyaliDr. Güven Özdemir, temmuz ayına ilişkin meteorolojik verilerin sıcak bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.“Meteorolojik verilere baktığımda temmuz ayının mevsim normallerinden daha sıcak geçeceğine işaret eden güçlü sinyaller görüyorum. Bunun için bir olasılık vermem gerekirse yüzde 90 diyebilirim. Türkiye genelinde sıcaklıkların uzun yıllar ortalamalarının üzerinde seyretmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.50 derece uyarısı: Geçen yılki değerler yeniden görülebilirGeçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı ilçelerde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçüldüğünü hatırlatan Özdemir, bu yıl da benzer değerlerin yeniden görülebileceğini söyledi.“Geçen yıl 50 dereceleri gören ilçelerimiz bu yıl da benzer sıcaklıklarla karşılaşabilir. Özellikle Avrupa’da etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgasının etkileri Türkiye’ye yayılırsa bu ihtimal daha da güçlenecektir. Bu durumda, başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkenin sıcak bölgelerinde yeniden 50 dereceye yaklaşan veya bu seviyeyi aşan sıcaklıkların görülmesi sürpriz olmayacaktır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/meteorolojiden-saganak-ve-toz-tasinimi-uyarisi-hangi-illerde-yagis-bekleniyor-1106708327.html

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hava durumu, sıcak, dilek çalışkan, güven özdemir, meteoroloji