https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/iran-tahran-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-ile-ayni-prensipler-dogrultusunda-isbirligine-devam-1106705208.html

İran: Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aynı prensipler doğrultusunda işbirliğine devam edecek

İran: Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aynı prensipler doğrultusunda işbirliğine devam edecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini sürdüreceğini belirtirken, bazı nükleer... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T22:32+0300

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2026-06-22T22:32+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'ın UAEA müfettişlerini yeniden kabul ettiği ve denetimlerin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:Bekayi, daha önce yaptığı değerlendirmede ise Buşehr Nükleer Santrali gibi denetimlerin kesintisiz devam ettiği tesislerde UAEA faaliyetlerinin süreceğini, ancak ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ajansın erişiminin durduğu diğer tesislerdeki denetimlerin yeniden başlamasının müzakerelerin gidişatına ve elde edilecek sonuçlara bağlı olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-iran-uzun-sure-boyunca-silah-denetimlerini-kabul-edecek-1106704670.html

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ortadoğu, i̇smail bekayi, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), i̇srail, abd