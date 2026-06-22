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İran: Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aynı prensipler doğrultusunda işbirliğine devam edecek
İran: Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aynı prensipler doğrultusunda işbirliğine devam edecek
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini sürdüreceğini belirtirken, bazı nükleer... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'ın UAEA müfettişlerini yeniden kabul ettiği ve denetimlerin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:Bekayi, daha önce yaptığı değerlendirmede ise Buşehr Nükleer Santrali gibi denetimlerin kesintisiz devam ettiği tesislerde UAEA faaliyetlerinin süreceğini, ancak ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ajansın erişiminin durduğu diğer tesislerdeki denetimlerin yeniden başlamasının müzakerelerin gidişatına ve elde edilecek sonuçlara bağlı olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-iran-uzun-sure-boyunca-silah-denetimlerini-kabul-edecek-1106704670.html
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ortadoğu, i̇smail bekayi, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), i̇srail, abd
ortadoğu, i̇smail bekayi, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), i̇srail, abd
İran: Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile aynı prensipler doğrultusunda işbirliğine devam edecek
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini sürdüreceğini belirtirken, bazı nükleer tesislerdeki denetimlerin geleceğinin müzakerelerin sonucuna bağlı olacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'ın UAEA müfettişlerini yeniden kabul ettiği ve denetimlerin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile işbirliği, İran'ın IAEA ile imzaladığı güvenlik önlemleri anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine, mevcut prosedüre ve İran Parlamentosu kararlarına ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak devam edecektir
Bekayi, daha önce yaptığı değerlendirmede ise Buşehr Nükleer Santrali gibi denetimlerin kesintisiz devam ettiği tesislerde UAEA faaliyetlerinin süreceğini, ancak ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ajansın erişiminin durduğu diğer tesislerdeki denetimlerin yeniden başlamasının müzakerelerin gidişatına ve elde edilecek sonuçlara bağlı olduğunu dile getirmişti.