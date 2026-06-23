İsviçre’de İran hamlesi: Lübnan dosyası masanın başına geçti, Katar yeni denge unsuru oluyor

Ortaya çıkan şey yeni bir denge. İran İslam Cumhuriyeti, Katar’ın bu rolünü istiyor ve Amerikalılar da buna itiraz etmiyor. Dolayısıyla Katar, Lübnan krizinin çözüm sürecine dahil olursa hem İran hem ABD Katar’ı destekleyecektir. Pragmatizmiyle tanınan Katar, duygusal vendettaların siyasi kararlarına yön vermesine izin vermiyor. Bu nedenle rolü her iki taraf için de kabul edilebilir, hatta gerekli görülüyor.