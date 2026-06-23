https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/istanbul-valiligi-duyurdu-adalar-belediye-baskan-vekili-secimi-27-haziranda-yapilacak-1106730533.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T21:44+0300
2026-06-23T21:44+0300
2026-06-23T21:44+0300
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adalar belediyesi
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakanlik-duyurdu-iki-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-1106729867.html
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i̇stanbul valiliği, i̇çişleri bakanlığı, adalar belediyesi
i̇stanbul valiliği, i̇çişleri bakanlığı, adalar belediyesi
İstanbul Valiliği duyurdu: Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak
İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Adalar İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.