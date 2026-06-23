Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/istanbul-valiligi-duyurdu-adalar-belediye-baskan-vekili-secimi-27-haziranda-yapilacak-1106730533.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T21:44+0300
2026-06-23T21:44+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
i̇çişleri bakanlığı
adalar belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104221/19/1042211996_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d8de22fb70f500f726124e3cc1fa996a.jpg
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakanlik-duyurdu-iki-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-1106729867.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104221/19/1042211996_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_07f5cff7610358ba91663017f811cbe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul valiliği, i̇çişleri bakanlığı, adalar belediyesi
i̇stanbul valiliği, i̇çişleri bakanlığı, adalar belediyesi

İstanbul Valiliği duyurdu: Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi 27 Haziran'da yapılacak

21:44 23.06.2026
© AA / Adalar Belediyesi Adalar Belediyesi, silahlı saldırı
Adalar Belediyesi, silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / Adalar Belediyesi
Abone ol
İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Adalar İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
TÜRKİYE
Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала