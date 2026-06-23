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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakanlik-duyurdu-iki-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-1106729867.html
Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un geçici tedbir olarak görevlerinden... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan iki belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aynı suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla tutuklandığı ve bu nedenle geçici olarak görevinden alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalar-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-35-kisi-tutuklandi-1106707855.html
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mersin, i̇stanbul, silifke, adalar, i̇çişleri bakanlığı
mersin, i̇stanbul, silifke, adalar, i̇çişleri bakanlığı

Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

20:27 23.06.2026 (güncellendi: 20:56 23.06.2026)
© AAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan iki belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aynı suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla tutuklandığı ve bu nedenle geçici olarak görevinden alındığı ifade edildi.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
TÜRKİYE
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı
06:43
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