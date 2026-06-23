https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakanlik-duyurdu-iki-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-1106729867.html
Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un geçici tedbir olarak görevlerinden... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan iki belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aynı suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla tutuklandığı ve bu nedenle geçici olarak görevinden alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalar-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-35-kisi-tutuklandi-1106707855.html
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mersin, i̇stanbul, silifke, adalar, i̇çişleri bakanlığı
mersin, i̇stanbul, silifke, adalar, i̇çişleri bakanlığı
Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:27 23.06.2026 (güncellendi: 20:56 23.06.2026)
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan iki belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aynı suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla tutuklandığı ve bu nedenle geçici olarak görevinden alındığı ifade edildi.