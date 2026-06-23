https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakanlik-duyurdu-iki-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-1106729867.html

Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık duyurdu: İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un geçici tedbir olarak görevlerinden... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T20:27+0300

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türki̇ye

mersin

i̇stanbul

silifke

adalar

i̇çişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan iki belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aynı suçlamalarla yürütülen soruşturma kapsamında Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla tutuklandığı ve bu nedenle geçici olarak görevinden alındığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalar-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-35-kisi-tutuklandi-1106707855.html

türki̇ye

mersin

i̇stanbul

silifke

adalar

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