https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/istanbul-merkezli-sahte-ikamet-izni-operasyonu-8-ilde-64-supheli-yakalandi-1106709503.html
İstanbul merkezli sahte ikamet izni operasyonu: 8 ilde 64 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli sahte ikamet izni operasyonu: 8 ilde 64 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni sağladıkları belirlenen... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T08:17+0300
2026-06-23T08:17+0300
2026-06-23T08:17+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
emniyet müdürlüğü
ikamet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarına yönelik çalışma başlattı.Yürütülen soruşturma kapsamında bazı danışmanlık şirketlerinin faaliyetleri mercek altına alındı.Danışmanlık şirketleri üzerinden usulsüz işlem tespitiEkipler, danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde inceleme gerçekleştirdi.Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği belirlendi.Sahte belge ve gerçeğe aykırı taahhütname kullandıkları belirlendiSoruşturmanın devamında şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri tespit edildi.Ayrıca gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği ortaya çıkarıldı.8 ilde eş zamanlı operasyonDelillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında 64 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler emniyete götürüldüYakalanan zanlılar, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kendi-isini-yapanlar-dikkat-1-temmuzda-basliyor-cezalar-milyonlari-bulabiliyor-1106708084.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, emniyet müdürlüğü, ikamet
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, emniyet müdürlüğü, ikamet
İstanbul merkezli sahte ikamet izni operasyonu: 8 ilde 64 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlamalarının yer aldığı soruşturmada 64 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında bazı danışmanlık şirketlerinin faaliyetleri mercek altına alındı.
Danışmanlık şirketleri üzerinden usulsüz işlem tespiti
Ekipler, danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği belirlendi.
Sahte belge ve gerçeğe aykırı taahhütname kullandıkları belirlendi
Soruşturmanın devamında şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri tespit edildi.
Ayrıca gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği ortaya çıkarıldı.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 64 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürüldü
Yakalanan zanlılar, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.