https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/dusen-abd-ucaginin-pilotu-iran-ihalarinin-denizanasi-formunda-gorundugunu-iddia-edip-uzayli-isi-1106724603.html

Düşen ABD uçağının pilotu, İran İHA’larının ‘denizanası’ formunda göründüğünü iddia edip 'uzaylı işi gibi' dedi

Düşen ABD uçağının pilotu, İran İHA’larının ‘denizanası’ formunda göründüğünü iddia edip 'uzaylı işi gibi' dedi

Sputnik Türkiye

Savaş sırasında İran üzerinde düşürülen ABD F-15 pilotu, paraşütle atlamadan önce İran dronlarının ‘deniz anası’ şeklinde koordineli bir formasyon oluşturduğunu söyleyip ‘uzaylı gibi işi’ ifadelerini kullandı. Ayrıntılar haberde

2026-06-23T17:05+0300

2026-06-23T17:05+0300

2026-06-23T17:05+0300

dünya

i̇ran

abd

f-15

deniz anası

uzaylı

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İran üzerinde Nisan 2026’da düşürülen bir ABD savaş uçağının pilotu, enkazdan kurtulmadan önce şok edici bir görüntüyle karşılaştığını söyledi. Pilot, birden fazla İran insansız hava aracının (İHA) havada tek bir birim gibi hareket ederek ‘denizanası’ benzeri bir formasyon oluşturduğunu gördüğünü ifade etti.Dört kaynağın Amerika merkezli CNN’e aktardığı bilgilere göre, F-15 pilotu bu gözlemini olay sonrası istihbarat yetkililerine verdiği brifingde anlattı. İddia, ABD istihbarat camiasında büyük tartışmalara yol açtı ve henüz çözüme kavuşturulamadı.'Uzaylı işi gibi bir şey'Kaynaklardan biri pilotun ifadesini şöyle özetledi: Bir başka kaynak ise pilotun “havada dron mayın tarlası” gördüğünü söyledi.Uçağın düşürülmesine yardımcı oldu mu?Pilotun ifadesine göre 'bu koordineli dron sürüsü, İran’ın Amerikan jetini düşürmesinde' rol oynamış olabilir. Olayın kesin nedeni halen araştırılıyor.F-15’te pilot ve silah sistemleri subayı olmak üzere iki kişilik mürettebat bulunuyordu. Pilot kısa süre sonra özel kuvvetler tarafından kurtarıldı. Silah sistemleri subayı ise İran dağlarında bir günden fazla süre kaçak kaldıktan sonra kurtarıldı. Subayın da aynı formasyonu görüp görmediği bilinmiyor.Amerikalıların ‘kurtarma’ operasyonu sırasında bir A-10 uçağı daha düşürüldü ancak pilotu İran hava sahası dışında atladı.İstihbaratta şüphelerAmerikan basınına göre, ABD istihbarat yetkilileri, pilotun anlattıklarını yorumlamakta zorlandı. Pilotun kaza sırasında beyin sarsıntısı geçirmesi ve daha önce Kuveyt güçleri tarafından “dost ateşi”yle düşürülmüş olması nedeniyle ifadesinin netliği sorgulandı. Yetkililerin pilot’a “Gerçekten gördüğünü mü söylüyorsun?” diye sorduğu aktarıldı.Teknik olarak mümkün mü?Pilotun tarif ettiği yetenek, teknik olarak ‘birden çoklu ağ şebekesi’ olarak biliniyor. Bu sistem, operatörün birden fazla dronu aynı anda koordine etmesine olanak tanıyor.

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