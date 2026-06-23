https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-basini-abd-israilin-lubnandaki-sinirsiz-hareket-yetkisini-sona-erdirdi-1106711148.html

İsrail basını: ABD, İsrail'in Lübnan'daki 'sınırsız hareket' yetkisini sona erdirdi

İsrail basını: ABD, İsrail'in Lübnan'daki 'sınırsız hareket' yetkisini sona erdirdi

Sputnik Türkiye

İsrail basını, ABD'nin İsrail'e Lübnan'da tanıdığı 'sınırsız operasyon özgürlüğünü' sonlandırdığını öne sürdü. Haberde, Beyrut ve Sur gibi bölgelerde... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T09:24+0300

2026-06-23T09:24+0300

2026-06-23T09:24+0300

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İsrail basını, ABD'nin İsrail'e Lübnan'da tanıdığı geniş operasyon serbestisini sona erdirdiğini öne sürdü. İsrail Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington son haftalarda Tel Aviv'e ilettiği mesajlarda Lübnan'da "kısıtlama olmaksızın hareket etme" döneminin sona erdiğini bildirdi.Haberde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun güney Lübnan'daki birliklerin tam hareket özgürlüğüne sahip olduğu yönündeki açıklamalarına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yalnızca Lübnan'da değil farklı cephelerde de çeşitli sınırlamalar getirdiği ileri sürüldü.İddiaya göre İsrailli siyasetçiler, orduya Lübnan'da hangi faaliyetlerin serbest, hangilerinin yasak olduğunu belirleyen yeni talimatlar verdi. Bu kapsamda "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede hareket serbestisi korunurken, Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur gibi daha uzak noktalarda askeri operasyonlara izin verilmedi.Gazze'de Hamas'ın güçlenmesi gündemdeKanal 13'ün haberinde Gazze'deki gelişmelere de yer verildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda, Hamas'ın yeniden güç kazandığı yönündeki değerlendirmelerin ele alındığı belirtildi.Toplantıda, Hamas'ın silahsızlandırılmasını hedefleyen ve farklı yoğunluk seviyelerinde uygulanabilecek geniş çaplı askeri operasyon seçeneklerinin değerlendirildiği aktarıldı. Ancak toplantıya katılan bazı isimlerin, Trump yönetiminin Gazze'de yeni ve kapsamlı bir askeri harekata karşı çıkabileceği yönünde endişelerini dile getirdiği ifade edildi.İsrail'den güney Lübnan mesajıÖte yandan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir ve Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun katıldığı toplantının ardından ortak yazılı açıklama yayımlandı.Açıklamada İsrail ordusunun, askerlerine ve vatandaşlarına yönelik tehditleri engellemek, "terör altyapısını" ortadan kaldırmak ve güney Lübnan'da oluşturulan güvenli bölgedeki varlığını sürdürmek amacıyla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.İsrailli liderlerin, vatandaşların ve askerlerin güvenliğinden taviz verilmeyeceğini vurguladığı açıklamanın, ülkede son dönemde gündeme gelen "Lübnan'da ordunun hareket alanının daraltıldığı" yönündeki eleştirilere yanıt niteliği taşıdığı değerlendirildi.ABD'den yeni izleme mekanizmasıKonuya ilişkin açıklama yapan ve ismi paylaşılmayan bir ABD'li yetkili ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı takip etmek amacıyla yeni bir izleme mekanizması oluşturduğunu bildirdi.Yetkili, amaçlarının bölgede şiddetin sona erdirilmesi olduğunu belirterek, bu adımın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmelerin ardından atıldığını kaydetti.ABD'li yetkili, İsrail ile Lübnan arasında kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına ulaşılmasını hedeflediklerini belirterek, sürece ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/centcomdan-lubnandaki-ateskesi-izlemek-icin-yeni-mekanizma-1106707606.html

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