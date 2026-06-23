https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/irandan-aciklama-dondurulmus-varliklarin-kullanimina-sinirlama-yok-1106716356.html

İran'dan açıklama: 'Dondurulmuş varlıkların kullanımına sınırlama yok'

İran'dan açıklama: 'Dondurulmuş varlıkların kullanımına sınırlama yok'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, serbest bırakılması beklenen dondurulmuş İran varlıklarının kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlama... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T12:59+0300

2026-06-23T12:59+0300

2026-06-23T12:59+0300

dünya

abd

i̇smail bekayi

rafael mariano grossi

i̇sviçre

i̇ran

abd

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından belirli ürünlerin satın alımında kullanılacağı yönündeki iddialar hakkında, “Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil. Ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak” ifadelerini kullandı.Bekayi, İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya gelmediklerini ve UAEA’nın, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören nükleer santrallerinde denetim başlatması yönünde bir program olmadığını belirtti.Bekayi'nin açıklaması, daha önce İsviçre'deki müzakerelerde UAEA'nın söz konusu tesisleri denetlemesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın ifadeleriyle farklılık gösterdi.Nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılması konusunda müzakerelere başlanması için mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Bekayi, “İran’ın savunma kapasitesi ve füze programı hiçbir şekilde görüşmelerde konuşulmadı ve hiçbir zaman müzakere konusu olmayacak” diye konuştu.İran - ABD arasında İsviçre’de mutabakat zaptı görüşmeleriİran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlandı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.Arabulucu ülkelerin yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda “arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları” bildirildi.Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.Müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığı, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/lavrov-kiev-belarusu-ukrayna-catismasina-cekmeye-calisiyor-1106716219.html

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abd, i̇smail bekayi, rafael mariano grossi, i̇sviçre, i̇ran, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)