https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/iran-basini-abdyle-gorusmelerde-iranin-balistik-fuze-kapasitesinin-ele-alinacagi-iddialari-dogru-1106723538.html

İran basını: ABD'yle görüşmelerde İran'ın balistik füze kapasitesinin ele alınacağı iddiaları doğru değil

İran basını: ABD'yle görüşmelerde İran'ın balistik füze kapasitesinin ele alınacağı iddiaları doğru değil

Sputnik Türkiye

İran basını, ABD ile teknik görüşmelerde ülkenin balistik füzelerinin de konuşulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Detaylar haberde...

2026-06-23T16:16+0300

2026-06-23T16:16+0300

2026-06-23T16:16+0300

dünya

i̇ran

abd

haberler

pakistan

fars haber ajansı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab5e0630e9c5c43ccffaf071dd1a6669.jpg

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran müzakere heyetine yakın ismi belirtilmeyen kaynağın açıklamasında, "Bu konu (İran'ın balistik füze kapasitesi) zaten müzakerelerin gündeminde yer almamaktadır. Bu tür iddiaların hangi amaçlarla ortaya atıldığı da belli değildir. Dolayısıyla söz konusu iddia tamamen asılsızdır ve kesin bir dille yalanlanmaktadır" ifadelerini kullandı.Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, İsviçre'de düzenlenen ABD-İran görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.Şerif, ABD-İran teknik görüşmelerinin 2 ay devam edeceğini, bu görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularının ele alınacağını ifade etmişti.İran-ABD arasında İsviçre'deki görüşmeler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kabus-gunu-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-4-ulkede-kirmizi-alarm-verildi-1106718728.html

i̇ran

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, haberler, pakistan, fars haber ajansı