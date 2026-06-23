https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/igneadadaki-sel-faciasi-davasinda-yeni-gelisme-yargitay-karari-bozdu-dosya-yeniden-gorulecek-1106715019.html

İğneada'daki sel faciası davasında yeni gelişme: Yargıtay kararı bozdu, dosya yeniden görülecek

İğneada'daki sel faciası davasında yeni gelişme: Yargıtay kararı bozdu, dosya yeniden görülecek

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ruhsatsız kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T11:39+0300

2026-06-23T11:39+0300

2026-06-23T11:39+0300

türki̇ye

i̇ğneada

yargıtay

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/17/1106715376_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9b408e515cc0e3f5ef673899c1818d20.jpg

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İğneada'da selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği belirlenen kamp alanında 6 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 4 sanıkla ilgili davada dikkat çeken bir karara imza attı.Daire, istinaf başvurularının esastan reddine ilişkin kararları bozarak dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.Hakimin reddi talebi tartışma konusu olduYargıtay'ın bozma kararında, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16 Ekim 2025 tarihli duruşmasında yaşanan sürece yer verildi.Kararda, katılanlar ve vekilleri tarafından "Heyetin tarafsızlığını yitirmiş olduğu" gerekçesiyle mahkeme heyeti ve başkanı hakkında hakimin reddi talebinde bulunulduğu belirtildi.Mahkemenin ise heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürülmediği ve talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle bu isteği geri çevirdiği, ardından da yargılamaya devam ederek hüküm kurduğu ifade edildi.Yargıtay: Usul hükümlerine aykırılık varYargıtay 12. Ceza Dairesi kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler" başlıklı maddesine dikkat çekildi.Kararda, hakimin reddi talebinin geri çevrilmesine ilişkin ara karara yapılan itirazların kanunda öngörülen usulle incelenmesi sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.Ayrıca yargılama tamamlandıktan sonra dahi hakimin tarafsızlığına ilişkin tartışmayı gündemde tutacak şekilde nihai hüküm kurulmasının usul hükümlerine aykırılık oluşturduğu belirtildi.Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildiYargıtay 12. Ceza Dairesi, söz konusu gerekçeler doğrultusunda Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararlarını bozdu.Kararla birlikte dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/akaryakit-sektorunde-sahte-fatura-ve-hayali-ihracat-operasyonu-6-sirkete-el-konuldu-10-sirkete-1106714896.html

türki̇ye

i̇ğneada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ğneada, yargıtay, sel