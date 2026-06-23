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Hizbullah lideri Kasım: İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok
Hizbullah lideri Kasım: İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını belirterek, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T19:54+0300
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Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun yayımladığı konuşmasında Kasım, Hizbullah'ı hedef alan projelerin başarısız olduğunu söyledi.Ateşkesin sağlanmasından dolayı İran'a teşekkür eden Kasım, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok, tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır" ifadelerini kullandı'Orduyla koordinasyonu sürdüreceğiz'İsrail'in saldırılarının hedeflerine ulaşamadığını savunan Kasım, hava, kara ve denizde İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, sınır bölgelerindeki sivillerin geri dönüşü ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini belirten Kasım, Hizbullah'ın daha önce olduğu gibi orduyla koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakerelerin-5-turu-washingtonda-basladi-1106725094.html
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i̇srail, hizbullah, lübnan, haberler
i̇srail, hizbullah, lübnan, haberler

Hizbullah lideri Kasım: İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok

19:54 23.06.2026
Naim Kasım
Naim Kasım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da ateşkesin sağlandığını belirterek, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok" dedi.
Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun yayımladığı konuşmasında Kasım, Hizbullah'ı hedef alan projelerin başarısız olduğunu söyledi.
Ateşkesin sağlanmasından dolayı İran'a teşekkür eden Kasım, "İsrail'in belirli bir takvim çerçevesinde Lübnan'dan çekilmesi gerekiyor. İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok, tek bir karış toprağı dahi elinde tutmamalıdır" ifadelerini kullandı

'Orduyla koordinasyonu sürdüreceğiz'

İsrail'in saldırılarının hedeflerine ulaşamadığını savunan Kasım, hava, kara ve denizde İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, sınır bölgelerindeki sivillerin geri dönüşü ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.
Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanmasını desteklediklerini belirten Kasım, Hizbullah'ın daha önce olduğu gibi orduyla koordinasyon içinde hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.
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