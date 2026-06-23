https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/hindistanda-yangin-faciasi-en-az-15-kisi-hayatini-kaybetti-1106727641.html

Hindistan'da yangın faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da yangın faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Lucknow kentinde bir animasyon ve oyun eğitim merkezinin bulunduğu binada çıkan yangında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişinin... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T19:06+0300

2026-06-23T19:06+0300

2026-06-23T19:06+0300

dünya

hindistan

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can kaybı

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ihmal

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Hindistan'ın kuzeyindeki Lucknow kentinde bulunan üç katlı bir binada çıkan yangın can kaybına yol açtı. Yetkililer, binada çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.Yangının çıktığı binanın giriş katında bir evcil hayvan mağazası ve veteriner kliniği, üst katlarında ise bir animasyon ve 3D oyun eğitim merkezi ile öğrencilerin kullandığı bir kütüphane bulunuyordu. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yangın sırasında binada bulunan öğrenciler ve çalışanlar olduğu bildirildi.Yangın sırasında binada mahsur kalan bazı kişilerin yardım çağrısında bulunduğu, bazılarının elektrik kablolarından inmeye çalıştığı, bazılarının ise pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştığı aktarıldı.Soruşturma başlatıldıİtfaiye ekipleri, bitişikteki bir binanın çatısından binaya ulaşarak duvarı kırıp içeride mahsur kalan kişileri tahliye etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.Olayla bağlantılı olarak dört kişi gözaltına alınırken, yaşamı tehlikeye atan eylemlerle ilgili suçlamalar yöneltildiği bildirildi.Ayrıca dört kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı ve Uttar Pradesh eyalet yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.Yetkililer, binada acil çıkış kapılarının ve yeterli tahliye yollarının bulunmadığını belirtti.

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hindistan, yangın, can kaybı, yaralı, i̇tfaiye, ihmal