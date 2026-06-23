https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/hindistanda-yangin-faciasi-en-az-15-kisi-hayatini-kaybetti-1106727641.html
Hindistan'da yangın faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da yangın faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Lucknow kentinde bir animasyon ve oyun eğitim merkezinin bulunduğu binada çıkan yangında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişinin... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T19:06+0300
2026-06-23T19:06+0300
2026-06-23T19:06+0300
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hindistan
yangın
can kaybı
yaralı
i̇tfaiye
ihmal
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Hindistan'ın kuzeyindeki Lucknow kentinde bulunan üç katlı bir binada çıkan yangın can kaybına yol açtı. Yetkililer, binada çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.Yangının çıktığı binanın giriş katında bir evcil hayvan mağazası ve veteriner kliniği, üst katlarında ise bir animasyon ve 3D oyun eğitim merkezi ile öğrencilerin kullandığı bir kütüphane bulunuyordu. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yangın sırasında binada bulunan öğrenciler ve çalışanlar olduğu bildirildi.Yangın sırasında binada mahsur kalan bazı kişilerin yardım çağrısında bulunduğu, bazılarının elektrik kablolarından inmeye çalıştığı, bazılarının ise pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştığı aktarıldı.Soruşturma başlatıldıİtfaiye ekipleri, bitişikteki bir binanın çatısından binaya ulaşarak duvarı kırıp içeride mahsur kalan kişileri tahliye etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.Olayla bağlantılı olarak dört kişi gözaltına alınırken, yaşamı tehlikeye atan eylemlerle ilgili suçlamalar yöneltildiği bildirildi.Ayrıca dört kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı ve Uttar Pradesh eyalet yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.Yetkililer, binada acil çıkış kapılarının ve yeterli tahliye yollarının bulunmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kenyadan-amerikali-hastalar-icin-planlanan-tartismali-ebola-tesisi-icin-durdurma-karari-1106726848.html
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hindistan, yangın, can kaybı, yaralı, i̇tfaiye, ihmal
hindistan, yangın, can kaybı, yaralı, i̇tfaiye, ihmal
Hindistan'da yangın faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Lucknow kentinde bir animasyon ve oyun eğitim merkezinin bulunduğu binada çıkan yangında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Lucknow kentinde bulunan üç katlı bir binada çıkan yangın can kaybına yol açtı. Yetkililer, binada çıkan yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yangının çıktığı binanın giriş katında bir evcil hayvan mağazası ve veteriner kliniği, üst katlarında ise bir animasyon ve 3D oyun eğitim merkezi ile öğrencilerin kullandığı bir kütüphane bulunuyordu. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yangın sırasında binada bulunan öğrenciler ve çalışanlar olduğu bildirildi.
Yangın sırasında binada mahsur kalan bazı kişilerin yardım çağrısında bulunduğu, bazılarının elektrik kablolarından inmeye çalıştığı, bazılarının ise pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalıştığı aktarıldı.
İtfaiye ekipleri, bitişikteki bir binanın çatısından binaya ulaşarak duvarı kırıp içeride mahsur kalan kişileri tahliye etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.
Olayla bağlantılı olarak dört kişi gözaltına alınırken, yaşamı tehlikeye atan eylemlerle ilgili suçlamalar yöneltildiği bildirildi.
Ayrıca dört kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı ve Uttar Pradesh eyalet yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
Yetkililer, binada acil çıkış kapılarının ve yeterli tahliye yollarının bulunmadığını belirtti.