https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/dev-bankadan-altin-tahmini-asagi-yonlu-revize-etti-1106709701.html

Dev bankadan altın tahmini: Aşağı yönlü revize etti

Dev bankadan altın tahmini: Aşağı yönlü revize etti

Sputnik Türkiye

Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Banka, üçüncü çeyrek için ons altın tahminini yaklaşık yüzde 20, yılın son... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T08:36+0300

2026-06-23T08:36+0300

2026-06-23T08:36+0300

ekonomi̇

altın

deutsche bank

ons altın

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Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın için dikkat çeken bir değerlendirme Deutsche Bank'tan geldi.Banka, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini güncellerken, değerli metal için yükseliş öngörüsünü sürdürdüğünü duyurdu. Deutsche Bank, ons altının üçüncü çeyrekte 4.300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.800 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.Tahminlerde aşağı yönlü revizyonDeutsche Bank Araştırma Analisti Michael Hsueh, yeni hedeflerin önceki tahminlere kıyasla daha düşük seviyelere işaret ettiğini belirtti.Buna göre banka, üçüncü çeyrek altın tahminini yaklaşık yüzde 20, dördüncü çeyrek tahminini ise yüzde 17 oranında aşağı yönlü revize etti.Deutsche Bank'ın değerlendirmesine göre, ons altın fiyatlarında yılın geri kalan bölümünde yükseliş eğilimi devam edebilir.Banka, üçüncü çeyrekte 4.300 dolar seviyesinin görülebileceğini, yılın son çeyreğinde ise fiyatların 4.800 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

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