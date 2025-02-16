Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklık artıyor.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/1093710198.html
Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası
Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası
Sputnik Türkiye
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T15:28+0300
2025-02-16T15:28+0300
multi̇medya
fotoğraf
giza
mısır
kahire
piramit
mısır piramitleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093709382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4347371e91aa39d752c7616269bad3e5.jpg
giza
mısır
kahire
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093709382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2950cc2941ede072394fa2a367ae1690.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, giza, mısır, kahire, piramit, mısır piramitleri
фото, fotoğraf, giza, mısır, kahire, piramit, mısır piramitleri

Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası

15:28 16.02.2025
Abone ol
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.
© AA / Mohamed Elshahed

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan Giza Piramitleri, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan Giza Piramitleri, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mohamed Elshahed

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan Giza Piramitleri, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

© AA / Mohamed Elshahed

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mohamed Elshahed

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.

© AA / Mohamed Elshahed

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mohamed Elshahed

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor.

© AA / Mohamed Elshahed

Turistlerin yoğun ilgisini çeken Giza Piramitleri, hem tarih meraklıları hem de bilim dünyası için büyük bir keşif alanı olmaya devam ediyor.

Turistlerin yoğun ilgisini çeken Giza Piramitleri, hem tarih meraklıları hem de bilim dünyası için büyük bir keşif alanı olmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mohamed Elshahed

Turistlerin yoğun ilgisini çeken Giza Piramitleri, hem tarih meraklıları hem de bilim dünyası için büyük bir keşif alanı olmaya devam ediyor.

© AA / Mohamed Elshahed

Her yıl milyonlarca turist Giza Piramitleri'ni görmeye geliyor.

Her yıl milyonlarca turist Giza Piramitleri&#x27;ni görmeye geliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mohamed Elshahed

Her yıl milyonlarca turist Giza Piramitleri'ni görmeye geliyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала