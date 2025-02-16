Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.