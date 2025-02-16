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Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası
Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası
Sputnik Türkiye
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-16T15:28+0300
2025-02-16T15:28+0300
2025-02-16T15:28+0300
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фото, fotoğraf, giza, mısır, kahire, piramit, mısır piramitleri
Giza Piramitleri: İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik harikası
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.
© AA / Mohamed Elshahed
Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan Giza Piramitleri, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan Giza Piramitleri, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
© AA / Mohamed Elshahed
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinden oluşan bu antik yapılar, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce firavunlar için anıt mezar olarak inşa edildi.
© AA / Mohamed Elshahed
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor.
Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Keops Piramidi, günümüze kadar ulaşan tek yapı olma özelliğini taşıyor.
© AA / Mohamed Elshahed
Turistlerin yoğun ilgisini çeken Giza Piramitleri, hem tarih meraklıları hem de bilim dünyası için büyük bir keşif alanı olmaya devam ediyor.
Turistlerin yoğun ilgisini çeken Giza Piramitleri, hem tarih meraklıları hem de bilim dünyası için büyük bir keşif alanı olmaya devam ediyor.
© AA / Mohamed Elshahed
Her yıl milyonlarca turist Giza Piramitleri'ni görmeye geliyor.
Her yıl milyonlarca turist Giza Piramitleri'ni görmeye geliyor.