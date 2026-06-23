https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/fenerbahcede-iki-isimle-yollar-ayriliyor-yeni-sezon-plani-netlesiyor-1106706877.html

Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor: Yeni sezon planı netleşiyor

Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor: Yeni sezon planı netleşiyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmayı planlıyor. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

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spor

i̇rfan can eğribayat

mert günok

dominik livakovic

fenerbahçe

transfer

transfermarkt

kaleci

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Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve Ederson'un yer aldığı 5 kişilik kaleci kadrosunda iki isimle yolların ayrılması planlanıyor.TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'le yollarını ayırması beklenirken, İrfan Can Eğribayat'ın da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi öngörülmüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yildiz-ismi-resmen-duyurdu-kosovali-golcu-istanbula-geliyor-1106621397.html

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i̇rfan can eğribayat, mert günok, dominik livakovic, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , kaleci