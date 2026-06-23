https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/fenerbahcede-iki-isimle-yollar-ayriliyor-yeni-sezon-plani-netlesiyor-1106706877.html
Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor: Yeni sezon planı netleşiyor
Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor: Yeni sezon planı netleşiyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmayı planlıyor. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T00:38+0300
2026-06-23T00:38+0300
2026-06-23T00:38+0300
spor
i̇rfan can eğribayat
mert günok
dominik livakovic
fenerbahçe
transfer
transfermarkt
kaleci
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Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve Ederson'un yer aldığı 5 kişilik kaleci kadrosunda iki isimle yolların ayrılması planlanıyor.TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'le yollarını ayırması beklenirken, İrfan Can Eğribayat'ın da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi öngörülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yildiz-ismi-resmen-duyurdu-kosovali-golcu-istanbula-geliyor-1106621397.html
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i̇rfan can eğribayat, mert günok, dominik livakovic, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , kaleci
i̇rfan can eğribayat, mert günok, dominik livakovic, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , kaleci
Fenerbahçe'de iki isimle yollar ayrılıyor: Yeni sezon planı netleşiyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayırmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de kaleci rotasyonunda önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve Ederson'un yer aldığı 5 kişilik kaleci kadrosunda iki isimle yolların ayrılması planlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'le yollarını ayırması beklenirken, İrfan Can Eğribayat'ın da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi öngörülmüyor.