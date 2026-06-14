https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/gungorende-yikim-sirasinda-5-katli-bina-coktu-yan-binalardakiler-tahliye-edildi-1106499448.html

Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi

Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, bitişiğindeki iki binada hasar oluştu. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T20:07+0300

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Merkez Mahallesi Özyurt Sokak’ta yıkım hazırlığı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü.Binanın çökmesi sırasında yanındaki iki 5’er katlı binanın da duvar ve kolonlarında hasar meydana geldi. Çevredeki bazı daire ve iş yerlerinde de zarar oluştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören binalarda bulunanlar tahliye edilirken, iş yeri sahipleri de eşyalarını dışarı çıkardı.Bölgede daha önce söz konusu yapılar için tahliye kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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