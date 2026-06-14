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Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi
Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi
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İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, bitişiğindeki iki binada hasar oluştu. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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Merkez Mahallesi Özyurt Sokak’ta yıkım hazırlığı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü.Binanın çökmesi sırasında yanındaki iki 5’er katlı binanın da duvar ve kolonlarında hasar meydana geldi. Çevredeki bazı daire ve iş yerlerinde de zarar oluştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören binalarda bulunanlar tahliye edilirken, iş yeri sahipleri de eşyalarını dışarı çıkardı.Bölgede daha önce söz konusu yapılar için tahliye kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/ankarada-kontrollu-yikim-esnasinda-platform-coktu-cok-sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1105310686.html
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güngören, türkiye, i̇stanbul, apartman, kentsel dönüşüm, yıkım
güngören, türkiye, i̇stanbul, apartman, kentsel dönüşüm, yıkım

Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi

20:07 14.06.2026
© AA / Mehmet Ali DerdiyokGüngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu kolonları zarar gören bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı apartmanın çökmesi sonucu kolonları zarar gören bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, bitişiğindeki iki binada hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Özyurt Sokak’ta yıkım hazırlığı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü.
Binanın çökmesi sırasında yanındaki iki 5’er katlı binanın da duvar ve kolonlarında hasar meydana geldi. Çevredeki bazı daire ve iş yerlerinde de zarar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören binalarda bulunanlar tahliye edilirken, iş yeri sahipleri de eşyalarını dışarı çıkardı.
Bölgede daha önce söz konusu yapılar için tahliye kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Ankara'da kontrollü yıkım esnasında platform çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
TÜRKİYE
Ankara'da kontrollü yıkım esnasında platform çöktü: Çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi
27 Nisan, 14:42
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