https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/gungorende-yikim-sirasinda-5-katli-bina-coktu-yan-binalardakiler-tahliye-edildi-1106499448.html
Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi
Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, bitişiğindeki iki binada hasar oluştu. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T20:07+0300
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kentsel dönüşüm
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Merkez Mahallesi Özyurt Sokak’ta yıkım hazırlığı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü.Binanın çökmesi sırasında yanındaki iki 5’er katlı binanın da duvar ve kolonlarında hasar meydana geldi. Çevredeki bazı daire ve iş yerlerinde de zarar oluştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören binalarda bulunanlar tahliye edilirken, iş yeri sahipleri de eşyalarını dışarı çıkardı.Bölgede daha önce söz konusu yapılar için tahliye kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/ankarada-kontrollu-yikim-esnasinda-platform-coktu-cok-sayida-ambulans-ve-itfaiye-sevk-edildi-1105310686.html
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güngören, türkiye, i̇stanbul, apartman, kentsel dönüşüm, yıkım
güngören, türkiye, i̇stanbul, apartman, kentsel dönüşüm, yıkım
Güngören'de yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü: Yan binalardakiler tahliye edildi
İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, bitişiğindeki iki binada hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Özyurt Sokak’ta yıkım hazırlığı yapılan 5 katlı bir bina aniden çöktü.
Binanın çökmesi sırasında yanındaki iki 5’er katlı binanın da duvar ve kolonlarında hasar meydana geldi. Çevredeki bazı daire ve iş yerlerinde de zarar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören binalarda bulunanlar tahliye edilirken, iş yeri sahipleri de eşyalarını dışarı çıkardı.
Bölgede daha önce söz konusu yapılar için tahliye kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.