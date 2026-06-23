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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik kabul: Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik kabul: Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Dini... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini cemaat liderleriyle yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında önemli bir kabul daha gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve yanındaki heyet üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmenin zamanlaması dikkat çekerken, içeriğe ve masadaki konu başlıklarına dair resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.Heybeliada Ruhban Okulu i̇ddialarının ardından i̇kinci büyük kabulCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süryani cemaatinin ruhani liderini kabulü, Ankara'daki azınlık hakları ve dini özgürlükler diplomasisinin yeni bir halkası olarak yorumlandı. Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmişti.Gözler yeniden azınlık cemaatlerine çevrildiBartholomeos ile yapılan o kritik görüşmenin hemen ardından, 1971 yılından bu yana kapalı olan tarihi Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması yönünde çok önemli bir aşamaya gelindiği kulislere sızmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kirikkalede-muhimmat-depolama-tesisinde--patlama-2-kisi-hayatini-kaybetti--1106723376.html
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bartholomeos, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ankara, süryani ortodoks kilisesi, heybeliada ruhban okulu, cumhurbaşkanlığı, türkiye, haberler
bartholomeos, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ankara, süryani ortodoks kilisesi, heybeliada ruhban okulu, cumhurbaşkanlığı, türkiye, haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de kritik kabul: Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği ile görüştü

18:04 23.06.2026
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Dini ve diplomatik temaslar kapsamında basına kapalı gerçekleşen bu kritik zirve, akıllara geçtiğimiz haftalarda Heybeliada Ruhban Okulu gündemiyle yapılan Bartholomeos görüşmesini getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini cemaat liderleriyle yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında önemli bir kabul daha gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve yanındaki heyet üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmenin zamanlaması dikkat çekerken, içeriğe ve masadaki konu başlıklarına dair resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Heybeliada Ruhban Okulu i̇ddialarının ardından i̇kinci büyük kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süryani cemaatinin ruhani liderini kabulü, Ankara'daki azınlık hakları ve dini özgürlükler diplomasisinin yeni bir halkası olarak yorumlandı. Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmişti.

Gözler yeniden azınlık cemaatlerine çevrildi

Bartholomeos ile yapılan o kritik görüşmenin hemen ardından, 1971 yılından bu yana kapalı olan tarihi Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması yönünde çok önemli bir aşamaya gelindiği kulislere sızmıştı.
kırıkkale - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
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