https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kirikkalede-muhimmat-depolama-tesisinde--patlama-2-kisi-hayatini-kaybetti--1106723376.html
Kırıkkale'de mühimmat depolama tesisinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de mühimmat depolama tesisinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de mühimmat depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T16:13+0300
2026-06-23T16:13+0300
2026-06-23T16:34+0300
türki̇ye
kırıkkale valiliği
kırıkkale
yahşihan
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
patlama
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Kırıkkale Yahşihan'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde patlama meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti. Valilik açıklama yaptı Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.
türki̇ye
kırıkkale
yahşihan
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kırıkkale valiliği, kırıkkale, yahşihan, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama
kırıkkale valiliği, kırıkkale, yahşihan, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), patlama
Kırıkkale'de mühimmat depolama tesisinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
16:13 23.06.2026 (güncellendi: 16:34 23.06.2026)
Kırıkkale'de mühimmat depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale Yahşihan'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde patlama meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.