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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya'yla 15 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya'yla 15 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz
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Türkiye ve Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yle düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Polonya'yla 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayii öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer projeler olsun önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışıyoruz. Görüşmelerimizde, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel konuları da ele aldık. AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme hedefine sahibiz. Polonya'nın bu süreçteki desteğine teşekkür ediyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini önemli görüyoruz. Görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasında yer alan Polonya'nın iki devletli çözüme destek vermesini istiyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/cumhurbaskani-erdogandan-kulliyede-kritik-kabul-suryani-ortodoks-kilisesi-patrigi-ile-gorustu-1106726241.html
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türkiye, polonya, ikili görüşme, ikili görüşme, i̇kili temas, ticaret
türkiye, polonya, ikili görüşme, ikili görüşme, i̇kili temas, ticaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya'yla 15 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz

18:40 23.06.2026 (güncellendi: 19:05 23.06.2026)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Türkiye ve Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yle düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Polonya'yla 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayii öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer projeler olsun önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışıyoruz. Görüşmelerimizde, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel konuları da ele aldık. AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme hedefine sahibiz. Polonya'nın bu süreçteki desteğine teşekkür ediyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini önemli görüyoruz. Görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasında yer alan Polonya'nın iki devletli çözüme destek vermesini istiyoruz'' dedi.
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