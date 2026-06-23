https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/sputnik-analizi-tahrana-60-gunluk-nefes---zaman-kazandi-sermaye-degil-1106729266.html
Sputnik analizi: Tahran’a 60 günlük nefes - Zaman kazandı, sermaye değil
Sputnik analizi: Tahran’a 60 günlük nefes - Zaman kazandı, sermaye değil
Sputnik Türkiye
Sputnik’in analizine göre; İran, dondurulmuş varlıklarda 3 milyar dolara kadar erişim imkanı ve 60 günlük kısa bir rahatlama elde etse de ABD’nin onlarca yılda... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T19:56+0300
2026-06-23T19:56+0300
2026-06-23T19:56+0300
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yaptırım
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sermaye
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İran'ın son anlaşma kapsamında elde ettiği 60 günlük geçici muafiyet ve sınırlı fon erişimi, Sputnik'in kapsamlı analizinde masaya yatırıldı. Değerlendirmeye göre, atılan bu adım Tahran'a “zaman kazandıran ancak henüz sermaye çekmeyen” taktiksel bir mola niteliği taşıyor.Analizde, İran’a yönelik yaptırım rejiminin tamamen kaldırılmasının önündeki üç temel engele dikkat çekildi:Hukuki çıkmaz:ABD Başkanı Donald Trump kendi imzaladığı kararnameleri iptal edebilse de, yaptırımların önemli bir bölümü Kongre yasalarına dayanıyor. Bu düzenlemelerin esnetilmesi veya iptali için Temsilciler Meclisi ve Senato’da tam oylama yapılması şart. Nitekim Cumhuriyetçilerin geçici anlaşmaya yönelik sert eleştirileri, bu yasal sürecin ne kadar zorlu geçeceğini şimdiden ortaya koyuyor.İş dünyasının temkinli bekleyişi:Washington hukuki engelleri aşsa bile özel bankalar ve uluslararası petrol şirketlerinin İran pazarına hızla dönmesi öngörülmüyor. 40 yıllık yaptırım ve kriz geçmişi, küresel şirketlerde derin bir güvensizlik yarattı. Üstelik "terörizmin finansmanı" yasaları kapsamında açılan tazminat davalarının yarattığı devasa finansal riskler şirketlerin önünde büyük bir bariyer olarak durmaya devam ediyor.Buzdağının görünen kısmı: Uzun vadede yalnızca bir petrol lisansının değerinin bile on milyarlarca doları bulabileceği belirtiliyor. Ancak bu durum, meselenin sadece "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendiriliyor. Çok katmanlı yaptırım ağının geri kalanı hala son derece karmaşık ve çözümsüz kalmayı sürdürüyor.Taktiksel bir mola: Sputnik'in analizinde, 60 günlük geçiş sürecinin şimdilik “stratejik bir kırılma” sayılamayacağı vurgulandı. Kongre kapsamlı yasal değişikliklere gitmedikçe ve küresel yatırımcılar risk eşiğini aşmadıkça, İran’ın yatırım iklimindeki belirsizlik sürecek. Mevcut açılımın Tahran’a bir miktar zaman kazandırdığı ancak yapısal sorunları çözmekten henüz uzak olduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sputnik-analizi-irandan-petrol-piyasasinda-buyuk-sicrama-abdnin-cevreleme-stratejisi-cokuyor-1106703950.html
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i̇ran, abd, yaptırım, tahran, donald trump, temsilciler meclisi, senato, sermaye, yatırım, washington, sputnik
i̇ran, abd, yaptırım, tahran, donald trump, temsilciler meclisi, senato, sermaye, yatırım, washington, sputnik
Sputnik analizi: Tahran’a 60 günlük nefes - Zaman kazandı, sermaye değil
Sputnik’in analizine göre; İran, dondurulmuş varlıklarda 3 milyar dolara kadar erişim imkanı ve 60 günlük kısa bir rahatlama elde etse de ABD’nin onlarca yılda inşa ettiği yaptırım mimarisi varlığını koruyor. Kongre yasaları, uluslararası şirketlerin risk algısı ve hukuki engeller nedeniyle bu süreci bir “stratejik kırılma” olarak tanımlamak zor.
İran'ın son anlaşma kapsamında elde ettiği 60 günlük geçici muafiyet ve sınırlı fon erişimi, Sputnik'in kapsamlı analizinde masaya yatırıldı. Değerlendirmeye göre, atılan bu adım Tahran'a “zaman kazandıran ancak henüz sermaye çekmeyen” taktiksel bir mola niteliği taşıyor.
Analizde, İran’a yönelik yaptırım rejiminin tamamen kaldırılmasının önündeki üç temel engele dikkat çekildi:
ABD Başkanı Donald Trump kendi imzaladığı kararnameleri iptal edebilse de, yaptırımların önemli bir bölümü Kongre yasalarına dayanıyor. Bu düzenlemelerin esnetilmesi veya iptali için Temsilciler Meclisi ve Senato’da tam oylama yapılması şart. Nitekim Cumhuriyetçilerin geçici anlaşmaya yönelik sert eleştirileri, bu yasal sürecin ne kadar zorlu geçeceğini şimdiden ortaya koyuyor.
İş dünyasının temkinli bekleyişi:
Washington hukuki engelleri aşsa bile özel bankalar ve uluslararası petrol şirketlerinin İran pazarına hızla dönmesi öngörülmüyor. 40 yıllık yaptırım ve kriz geçmişi, küresel şirketlerde derin bir güvensizlik yarattı. Üstelik "terörizmin finansmanı" yasaları kapsamında açılan tazminat davalarının yarattığı devasa finansal riskler şirketlerin önünde büyük bir bariyer olarak durmaya devam ediyor.
Buzdağının görünen kısmı:
Uzun vadede yalnızca bir petrol lisansının değerinin bile on milyarlarca doları bulabileceği belirtiliyor. Ancak bu durum, meselenin sadece "buzdağının görünen kısmı" olarak nitelendiriliyor. Çok katmanlı yaptırım ağının geri kalanı hala son derece karmaşık ve çözümsüz kalmayı sürdürüyor.
Sputnik'in analizinde, 60 günlük geçiş sürecinin şimdilik “stratejik bir kırılma” sayılamayacağı vurgulandı. Kongre kapsamlı yasal değişikliklere gitmedikçe ve küresel yatırımcılar risk eşiğini aşmadıkça, İran’ın yatırım iklimindeki belirsizlik sürecek. Mevcut açılımın Tahran’a bir miktar zaman kazandırdığı ancak yapısal sorunları çözmekten henüz uzak olduğu ifade ediliyor.