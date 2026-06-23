https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/chp-grup-toplantisinda-ozgur-ozel-kemal-kilicdarogluna-seslendi-bu-ayiptan--derhal-kurtulmak-1106720239.html

CHP Grup toplantısında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekiyor'

CHP Grup toplantısında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekiyor'

Sputnik Türkiye

CHP grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T14:05+0300

2026-06-23T14:05+0300

2026-06-23T14:05+0300

türki̇ye

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

chp

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CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Özel, "Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekir. Bunu bir tarihi çağrı olarak söylüyorum. 2 milyon üyemiz adına, milletimiz adına, sokağın inancıyla, Kemal Bey'e tarihi kararı almasını, partiyi ve ülkeyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını ifade ediyorum" dediZor zamanlardan geçiyoruz Özel, katıldığı partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet, kökleri ve gövdesiyle ayaktadır. Büyük sıkıntılar içindeyiz ama bilinmelidir ki milletin dediği olur. Partimizi hedef alan tüm saldırılara rağmen bugün yine milletimizin Meclis'indeyiz. Zor zamanlardan geçiyorum ama baskılara, kötülüklere teslim olmuyoruz. Konunun parti içi bir mesele olmadığını konunun milletin seçme ve seçilme hakkı olduğunu hem söyledim.Kurultayı bekliyoruz Geçen hafta 74 il başkanımız ve 81 ilden gelen delege imzalarını, genel merkeze götürdüler. Orada çok önemli tarihi bir açıklama yaptılar. 1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzalarını götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Tabii, partililerimizin hiç tahammül edemediği açıklamalar var. Bir takım bahane ve engellemelerle karşı karşıyayız.Tüm hukukçular durumun, tedbirin kurultaya engel olmadığını ve en kısa zamanda kurultay yapılabileceğini söyledi. Bunun aksini savunan tek bir hukukçu yok. Buna rağmen imzaları elde tutup, ilçe seçim kuruluna yollayıp bakalım ilçe seçim, il seçim kurulu ne diyor diye harekete geçmeyen, partiyi atamayla yönetmeye çalışan bir ekibin izahı yok.Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekiyorO gün Kemal beye oy vermiş arkadaşlardan 520 tanesi şu an kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar. O kurultayın kapanışında delegenin oraya gelip koşmasını, Kemal bey ayakta alkışlıyordu. O günkü kurultay ve üzerine yapılmış 3 kurultayın, delegelerin seçtiği il başkanları bugün hedefte. İl başkanları görevden alınmaya kalkılıyor. Kadın kolları ya da gençlik kolları başkanları ayrı bir prosedürle seçiliyor ve onların yerine, 30 yaşın altının seçtiği MYK'ye, 30 yaşını geçmiş bir ekip atama yapıyor. Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekir. Bunu bir tarihi çağrı olarak söylüyorum; 2 milyon üyemiz adına, milletimiz adına, sokağın inancıyla, Kemal Bey'e tarihi kararı almasını, partiyi ve ülkeyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını ifade ediyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-kuresel-siyasetin-oyun-kurucusuyuz--1106694608.html

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