https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bolu-daginda-askeri-muhimmat-tasidigi-degerlendirilen-tir-devrildi-d-100un-bir-bolumu-ulasima-1106709147.html

Bolu Dağı'nda askeri mühimmat taşıdığı değerlendirilen TIR devrildi: D-100'ün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı'nda askeri mühimmat taşıdığı değerlendirilen TIR devrildi: D-100'ün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Sputnik Türkiye

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarındaki Bolu Dağı geçişinde, dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat bulunduğu değerlendirilen bir TIR devrildi. Kaza... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T08:12+0300

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D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyreden TIR kontrolden çıkarak devrildi.İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 90 plakalı TIR, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen TIR'ın devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.Bölge güvenlik şeridiyle çevrildiKaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.

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türki̇ye

bolu

bolu dağı

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