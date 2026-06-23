https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bilim-insanlari-acikladi-gunes-sisteminde-gorulen-en-yasli-cisim-bulunmus-olabilir-1106715166.html

Bilim insanları açıkladı: Güneş Sistemi’nde görülen en yaşlı cisim bulunmuş olabilir

Bilim insanları açıkladı: Güneş Sistemi’nde görülen en yaşlı cisim bulunmuş olabilir

Sputnik Türkiye

Güneş Sistemi dışından gelen 3I/Atlas adlı yıldızlararası kuyruklu yıldızın 12 milyar yaşında olabileceği belirlendi. Araştırmacılar, cismin Güneş Sistemi'nden... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T11:38+0300

2026-06-23T11:38+0300

2026-06-23T11:38+0300

yaşam

samanyolu galaksisi

nasa

nature (dergi)

james webb uzay teleskobu

3i/atlas

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Bilim insanları, Güneş Sistemi'nden geçiş yapan 3I/Atlas adlı yıldızlararası kuyruklu yıldızın şimdiye kadar gözlemlenen en yaşlı gök cisimlerinden biri olabileceğini açıkladı. Yeni araştırmalar, cismin yaşının yaklaşık 12 milyar yıl olabileceğini ortaya koydu.Bu tahmin doğruysa, 3I/Atlas yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğu düşünülen Güneş Sistemi'nden neredeyse üç kat daha yaşlı olacak.Geçen yıl temmuz ayında keşfedilen 3I/Atlas, insanlığın Güneş Sistemi dışından gözlemlediği üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti. Parlak yapısı sayesinde bilim insanları, daha önce mümkün olmayan ayrıntılı incelemeler gerçekleştirebildi.Hiçbir gök cismine benzemiyorNature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kuyruklu yıldızın kimyasal bileşimi Güneş Sistemi'ndeki bilinen kuyruklu yıldızlardan belirgin şekilde farklı.Araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'deki ALMA Gözlemevi tarafından elde edilen verilerde, ağır suyun temel bileşenlerinden biri olan döteryumun olağanüstü yüksek seviyelerde bulunduğunu tespit etti.NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden araştırmanın başyazarı Martin Cordiner, 3I/Atlas'taki döteryum oranının Güneş Sistemi kuyruklu yıldızlarına kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu belirtti.Bu durumun, cismin son derece soğuk bir ortamda oluştuğunu gösterdiğini ifade eden Cordiner, kuyruklu yıldızın oluştuğu bölgede sıcaklığın eksi 243 derece civarında olabileceğini söyledi.Samanyolu'nda milyarlarca yıl yolculuk yapmış olabilirBilim insanlarına göre 3I/Atlas, bir yıldız sisteminin oluşumu sırasında yaşanan şiddetli süreçler sonucunda uzaya fırlatılmış olabilir. Uzmanlar, herhangi bir yıldıza bağlı olmayan cismin, milyarlarca yıl boyunca Samanyolu Galaksisi içinde başıboş şekilde yol aldığı düşünüyor.Araştırmacılar ayrıca kuyruklu yıldızın, evrende yıldız oluşumlarının en yoğun yaşandığı ve "kozmik öğle vakti" olarak adlandırılan yaklaşık 10 milyar yıl önceki döneme ait bir kalıntı olabileceğini değerlendiriyor.Uzaylı aracı iddiaları3I/Atlas'ın keşfinin ardından bazı çevrelerde cismin yapay kökenli olabileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Daha önce yıldızlararası cisim 1I/'Oumuamua için de benzer iddialarda bulunan Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb, 3I/Atlas hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı.Ancak NASA ve Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları Enstitüsü (SETI), yapılan incelemelerde uzaylı teknolojisine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/bilim-insanlari-atom-saatlerini-geride-birakti-nukleer-saatler-donemi-basliyor-1106700367.html

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samanyolu galaksisi, nasa, nature (dergi), james webb uzay teleskobu, 3i/atlas