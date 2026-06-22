https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/bilim-insanlari-atom-saatlerini-geride-birakti-nukleer-saatler-donemi-basliyor-1106700367.html

Zaman ölçümünde tarihi dönüm noktası: Nükleer saatler artık gerçek

Zaman ölçümünde tarihi dönüm noktası: Nükleer saatler artık gerçek

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, zaman ölçümünde çığır açan bir gelişmeye imza attı. Atomun elektron kabuğundan ziyade çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak çalışan ilk “işlevsel nükleer saatler” geliştirildi. Detaylar haberde...

2026-06-22T17:39+0300

2026-06-22T17:39+0300

2026-06-22T17:40+0300

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Nature dergisinde yayımlanan çalışmalara göre, biri Avrupa'da diğeri Çin'de olmak üzere iki bağımsız araştırma ekibi, nükleer saatleri başarıyla üretti. Mevcut atom saatleri atomların elektron enerji seviyeleri arasındaki geçişleri temel alırken, yeni nükleer saatler atom çekirdeğindeki proton ve nötronların enerji durumlarındaki değişimleri kullanıyor.Araştırmacılar, 20 yıldan fazla süredir teorik olarak üzerinde çalışılan bu teknolojinin artık işlevsel bir hassas zaman ölçüm aracına dönüştüğünü belirtiyor. Nükleer saatlerde, toryum-229 elementinin çekirdeğindeki enerji seviyeleri arasındaki geçişler morötesi lazer ışığıyla tetiklenerek çekirdeğin doğal titreşim frekansı zaman ölçümünde kullanılıyor.3 milyon yılda 1 saniyelik sapmaGeliştirilen nükleer saatler, bir günlük çalışma süresinde yaklaşık 3 milyon yılda 1 saniyelik sapma gösteriyor. Bu oran, her 40 milyar yılda bir saniye kazanan veya kaybeden optik atom saatlerinin doğruluğunun henüz altında olsa da, bilim insanları nükleer saatlerin önemli avantajlara sahip olduğunu vurguluyor.Atom çekirdekleri, dış çevresel etkenlerden elektronlara göre çok daha az etkilendiği için nükleer saatler ‘daha dayanıklı ve taşınabilir’ olabiliyor. Bu özellik, özellikle zorlu koşullarda kullanılabilecek saatler için büyük önem taşıyor.Zaman ölçümünde yeni dönemBilim insanları, nükleer saatlerin gelecekte navigasyon sistemleri, iletişim teknolojileri ve GPS gibi alanlarda devrim yaratabileceğini öngörüyor. Ayrıca karanlık madde gibi evrenin temel bileşenlerinin araştırılmasında da yeni kapılar açması bekleniyor.“Atom saatleri atomu kullanarak zamanı ölçüyordu, ancak yeni nesil nükleer saatler artık atomun çekirdeğinin kendisini kullanıyor. Zaman artık eskisi gibi olmayacak” değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, bu teknolojinin bilim dünyasında yeni bir çağ başlatabileceğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/mta-13-yil-sonra-haritayi-guncelledi-diri-fay-sayisi-700e-yukseldi-1106684839.html

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