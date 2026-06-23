https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalar-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-35-kisi-tutuklandi-1106707855.html

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T06:43+0300

2026-06-23T06:43+0300

2026-06-23T06:43+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile ilgili birim amirleri ve personeller hakkında işlem başlatıldı.Soruşturma dosyasında, şüphelilerin rüşvet karşılığında ruhsat verdikleri ve arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan esaslı tadilatlar ile inşai faaliyetlere basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumdukları yönündeki ihbarların yer aldığı belirtildi.4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiSoruşturma kapsamında 19 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde Adalar Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi.Toplam 4 ilde 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.42 kişi gözaltına alındıOperasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 39 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.35 şüpheli tutuklandıAdliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Tutuklamaya sevk edilen isimler arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile iki belediye başkan yardımcısı da yer aldı.Şüphelilere rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları yöneltildi.Mahkeme, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişinin tutuklanmasına karar verdi.Ali Ercan Akpolat kimdir?2 Temmuz 1969 tarihinde Büyükada'da doğan Ali Ercan Akpolat, ilk, orta ve lise eğitimini Adalar'da tamamladı.Siyasi hayatına 18 yaşında SHP'de başlayan Akpolat, daha sonra CHP bünyesinde siyaset yaptı. CHP Adalar İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.2009-2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Akpolat, 2024 Yerel Seçimleri'nde Adalar Belediye Başkanlığı için aday oldu.Ali Ercan Akpolat, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Adalar Belediye Başkanı seçildi ve 3 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak görevine başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/adalar-belediyesine-operasyon-35-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1106706353.html

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