https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakan-isikhandan-kirikkalede-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-patlamaya-iliskin-aciklama-1106728416.html
Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'de 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'de 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün Kırıkkale'deki patlamaya dair başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T19:29+0300
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kırıkkale
vedat işıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden iki vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaralı vatandaşa da acil şifalar temenni eden Işıkhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini belirten Bakan Işıkhan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kirikkalede-muhimmat-depolama-tesisinde--patlama-2-kisi-hayatini-kaybetti--1106723376.html
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kırıkkale, vedat işıkhan, açıklama
kırıkkale, vedat işıkhan, açıklama
Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'de 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama
19:29 23.06.2026 (güncellendi: 19:30 23.06.2026)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün Kırıkkale'deki patlamaya dair başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden iki vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaralı vatandaşa da acil şifalar temenni eden Işıkhan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini belirten Bakan Işıkhan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.