https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bakan-isikhandan-kirikkalede-2-kisinin-hayatini-kaybettigi-patlamaya-iliskin-aciklama-1106728416.html

Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'de 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan'dan Kırıkkale'de 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün Kırıkkale'deki patlamaya dair başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T19:29+0300

2026-06-23T19:29+0300

2026-06-23T19:30+0300

kırıkkale

vedat işıkhan

açıklama

türki̇ye

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden iki vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaralı vatandaşa da acil şifalar temenni eden Işıkhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini belirten Bakan Işıkhan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kirikkalede-muhimmat-depolama-tesisinde--patlama-2-kisi-hayatini-kaybetti--1106723376.html

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