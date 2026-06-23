https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avmde-denetim-yaptigi-goruntuler-gundem-olmustu-6-supheli-gozaltina-alindi-1106710173.html

AVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı

AVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat A... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T08:54+0300

2026-06-23T08:54+0300

2026-06-23T08:54+0300

türki̇ye

avm

denetim

ankara

afyonkarahisar

cumhuriyet başsavcılığı

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Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak denetim yaptığı görüntülerle gündeme gelen Ferhat A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, olayla ilgili olarak "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında işlem başlattı.Gözaltı kararı verildiSoruşturma kapsamında Ferhat A. ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Savcılık ayrıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma talimatı da verdi.6 şüpheli operasyonla yakalandıEdinilen bilgilere göre, bugün düzenlenen operasyon kapsamında Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalar-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-35-kisi-tutuklandi-1106707855.html

türki̇ye

ankara

afyonkarahisar

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