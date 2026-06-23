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AVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı
AVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat A... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak denetim yaptığı görüntülerle gündeme gelen Ferhat A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Başsavcılık, olayla ilgili olarak "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında işlem başlattı.Gözaltı kararı verildiSoruşturma kapsamında Ferhat A. ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Savcılık ayrıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma talimatı da verdi.6 şüpheli operasyonla yakalandıEdinilen bilgilere göre, bugün düzenlenen operasyon kapsamında Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalar-belediye-baskani-ali-ercan-akpolat-dahil-35-kisi-tutuklandi-1106707855.html
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avm, denetim, ankara, afyonkarahisar, cumhuriyet başsavcılığı

AVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı

08:54 23.06.2026
© Adalet BakanlığıAVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı
AVM'de denetim yaptığı görüntüler gündem olmuştu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Adalet Bakanlığı
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Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferhat A. hakkında başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ferhat A. ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak denetim yaptığı görüntülerle gündeme gelen Ferhat A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, olayla ilgili olarak "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında işlem başlattı.

Gözaltı kararı verildi

Soruşturma kapsamında Ferhat A. ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Savcılık ayrıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma talimatı da verdi.

6 şüpheli operasyonla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, bugün düzenlenen operasyon kapsamında Ferhat A., Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.
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