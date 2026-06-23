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Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor
Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor
Sputnik Türkiye
15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak olan Turka, kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon uygulamayacağını açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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araç
sıfır araç
muayene
araç muayene
egzoz muayenesi
kart
kredi
kredi kartı
komisyon
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Turka arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakata göre, kartlı ödemelerde ek ücret alınmayacak.Şirket, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/otomobil-minibus-kamyonet-otobus-ve-motosiklet-muayene-ucretleri-ne-kadar-oldu-1102520299.html
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Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor

20:52 23.06.2026
© AAAraç muayene
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA
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15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak olan Turka, kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon uygulamayacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Turka arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakata göre, kartlı ödemelerde ek ücret alınmayacak.
Şirket, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu.
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
EKONOMİ
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?
6 Ocak, 13:18
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