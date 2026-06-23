https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/arac-muayenesinde-yeni-donem-kart-komisyon-ucreti-kalkiyor-1106730001.html
Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor
Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor
Sputnik Türkiye
15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak olan Turka, kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon uygulamayacağını açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T20:52+0300
2026-06-23T20:52+0300
2026-06-23T20:52+0300
türki̇ye
araç
sıfır araç
muayene
araç muayene
egzoz muayenesi
kart
kredi
kredi kartı
komisyon
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Turka arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakata göre, kartlı ödemelerde ek ücret alınmayacak.Şirket, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/otomobil-minibus-kamyonet-otobus-ve-motosiklet-muayene-ucretleri-ne-kadar-oldu-1102520299.html
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araç, sıfır araç, muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, kart, kredi, kredi kartı, komisyon
araç, sıfır araç, muayene, araç muayene, egzoz muayenesi, kart, kredi, kredi kartı, komisyon
Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor
15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak olan Turka, kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon uygulamayacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Turka arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakata göre, kartlı ödemelerde ek ücret alınmayacak.
Şirket, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu.