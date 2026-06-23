https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/arac-muayenesinde-yeni-donem-kart-komisyon-ucreti-kalkiyor-1106730001.html

Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor

Araç muayenesinde yeni dönem: Kart komisyon ücreti kalkıyor

Sputnik Türkiye

15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak olan Turka, kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon uygulamayacağını açıkladı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Turka arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakata göre, kartlı ödemelerde ek ücret alınmayacak.Şirket, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/otomobil-minibus-kamyonet-otobus-ve-motosiklet-muayene-ucretleri-ne-kadar-oldu-1102520299.html

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