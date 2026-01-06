https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/otomobil-minibus-kamyonet-otobus-ve-motosiklet-muayene-ucretleri-ne-kadar-oldu-1102520299.html

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?

06.01.2026

2026 yılı ocak ayı itibarıyla araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Araç muayene ve yola elverişlilik muayene ücretleri, araç gruplarına göre belirleniyor. İşte 2026 yılı itibarıyla araç gruplarına göre ödenecek yeni muayene ücretleri.Araç muayene ücretleri ne kadar oldu?Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranında artışa gidildi.Araç grubuna göre 2026'da uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:Otobüs, kamyon, çekici, tanker türü araçlarOtomobil, minibüs, hafif ticari araçlarTraktör motosiklet ve motorlu bisikletlerMuayene yaptırmama cezası da arttıAraç muayenesini yaptırmadan trafiğe çıktığı tespit edilen sürücülere uygulanacak idari para cezası, 2 bin 167 TL’den 2 bin 719 TL’ye yükseltildi.

