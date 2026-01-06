Türkiye
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve motosiklet muayene ücretleri ne kadar oldu?
Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak yükseldi. 2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu?
06.01.2026
Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak yükseldi. 2026 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet ve motosiklet sürücüleri ne kadar ücret ödeyecek?
2026 yılı ocak ayı itibarıyla araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Araç muayene ve yola elverişlilik muayene ücretleri, araç gruplarına göre belirleniyor. İşte 2026 yılı itibarıyla araç gruplarına göre ödenecek yeni muayene ücretleri.

Araç muayene ücretleri ne kadar oldu?

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
Araç grubuna göre 2026'da uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici, tanker türü araçlar

Araç muayenesi: 4 bin 446 TL
Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557,50 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Otomobil, minibüs, hafif ticari araçlar

Araç muayenesi: 3 bin 288 TL
Yola elverişlilik muayenesi: Bin 644 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Traktör motosiklet ve motorlu bisikletler

Araç muayenesi: Bin 674 TL

Muayene yaptırmama cezası da arttı

Araç muayenesini yaptırmadan trafiğe çıktığı tespit edilen sürücülere uygulanacak idari para cezası, 2 bin 167 TL’den 2 bin 719 TL’ye yükseltildi.
