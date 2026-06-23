https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/adalet-bakani-gurlek-duyurdu-agri-ve-batmandaki-faili-mechul-dosyalar-aydinlatildi-1106712474.html
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ağrı ve Batman'daki faili meçhul dosyalar aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ağrı ve Batman'daki faili meçhul dosyalar aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013'ten bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyası ile 2025'te Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasının... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların yeniden ele alındığını belirtti.Gürlek, adaletin tecellisi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.13 yıllık Nesim Bayram dosyasında yeni delillerBakan Gürlek, Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyasında önemli gelişmeler sağlandığını açıkladı.Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır."Evindar Tığrak dosyasında adli süreç başlatıldı2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında da yeni bulgulara ulaşıldı.Gürlek açıklamasında, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.'Sis perdesini kaldırmakta kararlıyız'Dosyaların aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, faili meçhul olaylar ve kayıp vatandaşlarla ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek, hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."Yeni deliller soruşturmaların seyrini değiştirdiHer iki dosyada da HTS kayıtları, baz verileri, tanık beyanları, kriminal inceleme bulguları ve teknik analizler doğrultusunda elde edilen yeni delillerin soruşturmalarda önemli ilerleme sağladığı belirtildi.
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faili meçhul cinayet, akın gürlek, ağrı, batman, hts
faili meçhul cinayet, akın gürlek, ağrı, batman, hts
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ağrı ve Batman'daki faili meçhul dosyalar aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı'da 2013'ten bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyası ile 2025'te Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasının aydınlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların yeniden ele alındığını belirtti.
Gürlek, adaletin tecellisi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.
13 yıllık Nesim Bayram dosyasında yeni deliller
Bakan Gürlek, Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyasında önemli gelişmeler sağlandığını açıkladı.
Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır."
Evindar Tığrak dosyasında adli süreç başlatıldı
2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında da yeni bulgulara ulaşıldı.
Gürlek açıklamasında, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş, sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
'Sis perdesini kaldırmakta kararlıyız'
Dosyaların aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gürlek, faili meçhul olaylar ve kayıp vatandaşlarla ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek, hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."
Yeni deliller soruşturmaların seyrini değiştirdi
Her iki dosyada da HTS kayıtları, baz verileri, tanık beyanları, kriminal inceleme bulguları ve teknik analizler doğrultusunda elde edilen yeni delillerin soruşturmalarda önemli ilerleme sağladığı belirtildi.