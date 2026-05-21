Küba-ABD krizi derinleşiyor: Raul Castro iddianamesi ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Küba yönetimi iddianamenin Küba’ya askeri saldırıya zemin hazırladığını söyledi. Detaylar haberde...

2026-05-21T12:37+0300

ABD Başsavcı Vekili Todd Blanche, dün Fidel Castro’nun 95 yaşındaki kardeşi Raul Castro'nun "kendi iradesiyle ya da başka bir yolla" ABD'ye getirileceğini belirterek, "Bu göstermelik bir iddianame değil" ifadesini kullandı.Bu açıklama, ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçlerince Caracas'ta ele geçirilip New York'a götürülmesine atıf olarak yorumlandı.Küba’dan sert tepki: Zemin hazırlamaKüba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, iddianameyi "siyasi bir şov" ve "askeri saldırganlığa zemin hazırlama girişimi" olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, olayın çarpıtıldığını ve Küba'nın o dönemde "tehlikeli hava sahası ihlallerine" karşı uyarıda bulunduğunu savundu.Trump yönetimi, Maduro'nun alı konularak ABD’ye götürülmesinin ardından Küba'ya yönelik ambargoyu sıkılaştırdı. Özellikle petrol sevkiyatlarını engelleyen abluka, adada ciddi elektrik kesintilerine, gıda kıtlığına ve ekonomik çöküşe yol açıyor.Trump, "Küba bir sonraki" ve "arkadaşça bir devralma" gibi ifadeler kullandı ancak son açıklamalarında "eskalasyon olmayacağını, ülkenin zaten dağıldığını" belirtti.Raul Castro’nun geçmişi ve olası senaryolarRaul Castro, 2006'da ağabeyi Fidel Castro'dan başkanlığı devralmış, 2018'de resmi başkanlığı, 2021'de de Komünist Parti liderliğini bıraktı. Ancak Küba siyaseti için etkili bir isim olarak biliniyor.‘Rubio’nun miras projesi’Birkaç ay önce İngiliz basınına konuşan uzmanlar, Maduro henüz alı konulmadan, özellikle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Venezuela’da bir siyasi değişimi, ‘Küba’daki yönetimi hedef alan daha büyük stratejinin ilk adımı olarak gördüğünü’ belirtmişti. Rubio, 11 Temmuz’daki bir açıklamasında ‘ABD, Küba halkının insan hakları ve özgürlük mücadelesinin yanında olmaya devam edecek’ demişti.Küba'da 2016’da ölen Fidel Castro'nun ardından yönetim, 1959'daki devrimden bu yana ilk kez bir Castro olmayan Miguel Diaz-Canel'de. Rubio'nun 'uzun yıllardır hedef aldığı yapı da' İngiliz basınına göre tam olarak bu. Bir Senato çalışanının Foreign Policy’e söylediğine göre: ‘Rubio’nun siyasi miras projesi Küba’da rejim değişikliği.’

