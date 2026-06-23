https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/abd-3-rus-vatandasini-yaptirim-listesinden-cikardi-1106728200.html

ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı

ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin üç Rus vatandaşına uygulanan yaptırımları kaldırdığını bildirdi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T19:11+0300

2026-06-23T19:11+0300

2026-06-23T19:11+0300

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Açıklamada "OFAC'ın SDN Listesinden şu isimler çıkarılmıştır: KRUGOVOV, Anton Alekseevich, … TOPCHI, Tamara Aleksandrovna, PUZYRNIKOVA, Natalya Vladislavovna" bilgisi verildi.Açıklamaya göre, Krugogov, Majory LLP ve OOO Serniya Inzhiniring ile olan bağlantıları nedeniyle, Topchi ise Invention Bridge SL ile olan ilişkisi nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuştu.Mayıs 2022'de ABD, Gazprombank yönetimine yaptırım uygulamış ve Puzyrnikova da yaptırım uygulananlar arasında yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-rusya-ukrayna-ile-istanbul-mutabakatlari-temelinde-muzakerelere-hazir-1106727271.html

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