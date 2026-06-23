https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/abd-3-rus-vatandasini-yaptirim-listesinden-cikardi-1106728200.html
ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı
ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin üç Rus vatandaşına uygulanan yaptırımları kaldırdığını bildirdi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T19:11+0300
2026-06-23T19:11+0300
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Açıklamada "OFAC'ın SDN Listesinden şu isimler çıkarılmıştır: KRUGOVOV, Anton Alekseevich, … TOPCHI, Tamara Aleksandrovna, PUZYRNIKOVA, Natalya Vladislavovna" bilgisi verildi.Açıklamaya göre, Krugogov, Majory LLP ve OOO Serniya Inzhiniring ile olan bağlantıları nedeniyle, Topchi ise Invention Bridge SL ile olan ilişkisi nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuştu.Mayıs 2022'de ABD, Gazprombank yönetimine yaptırım uygulamış ve Puzyrnikova da yaptırım uygulananlar arasında yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-rusya-ukrayna-ile-istanbul-mutabakatlari-temelinde-muzakerelere-hazir-1106727271.html
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abd, gazprombank, haberler
abd, gazprombank, haberler
ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin üç Rus vatandaşına uygulanan yaptırımları kaldırdığını bildirdi.
Açıklamada "OFAC'ın SDN Listesinden şu isimler çıkarılmıştır: KRUGOVOV, Anton Alekseevich, … TOPCHI, Tamara Aleksandrovna, PUZYRNIKOVA, Natalya Vladislavovna" bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, Krugogov, Majory LLP ve OOO Serniya Inzhiniring ile olan bağlantıları nedeniyle, Topchi ise Invention Bridge SL ile olan ilişkisi nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuştu.
Mayıs 2022'de ABD, Gazprombank yönetimine yaptırım uygulamış ve Puzyrnikova da yaptırım uygulananlar arasında yer almıştı.