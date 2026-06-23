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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/abd-3-rus-vatandasini-yaptirim-listesinden-cikardi-1106728200.html
ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı
ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin üç Rus vatandaşına uygulanan yaptırımları kaldırdığını bildirdi. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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Açıklamada "OFAC'ın SDN Listesinden şu isimler çıkarılmıştır: KRUGOVOV, Anton Alekseevich, … TOPCHI, Tamara Aleksandrovna, PUZYRNIKOVA, Natalya Vladislavovna" bilgisi verildi.Açıklamaya göre, Krugogov, Majory LLP ve OOO Serniya Inzhiniring ile olan bağlantıları nedeniyle, Topchi ise Invention Bridge SL ile olan ilişkisi nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuştu.Mayıs 2022'de ABD, Gazprombank yönetimine yaptırım uygulamış ve Puzyrnikova da yaptırım uygulananlar arasında yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/putin-rusya-ukrayna-ile-istanbul-mutabakatlari-temelinde-muzakerelere-hazir-1106727271.html
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abd, gazprombank, haberler
abd, gazprombank, haberler

ABD, 3 Rus vatandaşını yaptırım listesinden çıkardı

19:11 23.06.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin üç Rus vatandaşına uygulanan yaptırımları kaldırdığını bildirdi.
Açıklamada "OFAC'ın SDN Listesinden şu isimler çıkarılmıştır: KRUGOVOV, Anton Alekseevich, … TOPCHI, Tamara Aleksandrovna, PUZYRNIKOVA, Natalya Vladislavovna" bilgisi verildi.
Açıklamaya göre, Krugogov, Majory LLP ve OOO Serniya Inzhiniring ile olan bağlantıları nedeniyle, Topchi ise Invention Bridge SL ile olan ilişkisi nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuştu.
Mayıs 2022'de ABD, Gazprombank yönetimine yaptırım uygulamış ve Puzyrnikova da yaptırım uygulananlar arasında yer almıştı.
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