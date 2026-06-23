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33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Duyurulan sonuçlarla birlikte toplam 10 bin aday polis teşkilatına katılmaya... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T17:46+0300

2026-06-23T17:46+0300

2026-06-23T17:46+0300

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Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarını duyurdu.Açıklamaya göre, lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunu ise bin 700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci POMEM'e kabul edildi.Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesindeki '33. Dönem POMEM Giriş Sınavı Sonuçları' ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet bilgileriyle erişime açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/polis-olma-suresi-kisaldi-pomem-ve-pmyo-egitim-surelerine-yeni-duzenleme-1104884063.html

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