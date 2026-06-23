https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari-aciklandi-1106725505.html
33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Duyurulan sonuçlarla birlikte toplam 10 bin aday polis teşkilatına katılmaya... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T17:46+0300
2026-06-23T17:46+0300
2026-06-23T17:46+0300
türki̇ye
pomem
polis meslek eğitim merkezi (pomem)
sınav
sınav yerleri
sınav soruları
sınav sistemi
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104883907_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d7b119fb6d4e72f434efe0be3de2aa75.jpg
Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarını duyurdu.Açıklamaya göre, lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunu ise bin 700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci POMEM'e kabul edildi.Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesindeki '33. Dönem POMEM Giriş Sınavı Sonuçları' ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet bilgileriyle erişime açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/polis-olma-suresi-kisaldi-pomem-ve-pmyo-egitim-surelerine-yeni-duzenleme-1104884063.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104883907_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a7a599cebcbe0aaf756faf053a623a4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), sınav, sınav yerleri, sınav soruları, sınav sistemi, polis
pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), sınav, sınav yerleri, sınav soruları, sınav sistemi, polis
33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Duyurulan sonuçlarla birlikte toplam 10 bin aday polis teşkilatına katılmaya hak kazandı.
Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarını duyurdu.
Açıklamaya göre, lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunu ise bin 700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci POMEM'e kabul edildi.
Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesindeki '33. Dönem POMEM Giriş Sınavı Sonuçları'
ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet bilgileriyle erişime açıldı.