İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Polis olma süresi kısaldı: POMEM ve PMYO eğitim sürelerine yeni düzenleme
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre POMEM ve PMYO eğitim süreleri 2025-2026 yılına özel olarak kısaltıldı. PMYO’da eğitim süresi 21 haftaya... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
10:17 09.04.2026
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre POMEM ve PMYO eğitim süreleri 2025-2026 yılına özel olarak kısaltıldı. PMYO’da eğitim süresi 21 haftaya düşürülürken, POMEM’de 10 ay olan süre 8 aya indirildi.
POMEM ve PMYO eğitim sürelerine yeni düzenleme getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme, yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak şekilde planlandı.

PMYO’da eğitim süresi 21 haftaya i̇ndirildi

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) yönetmeliğine eklenen geçici maddeye göre, normal şartlarda en az 14’er haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan eğitim süresi, 2025-2026 döneminde mezun olacak öğrenciler için toplam 21 hafta olarak uygulanacak.
Bu değişiklikle birlikte PMYO öğrencilerinin eğitim süreci önemli ölçüde kısaltılmış oldu.

POMEM eğitim süresi 8 aya düşürüldü

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için de eğitim süresinde değişikliğe gidildi. Daha önce “en az 10 ay” olarak belirlenen eğitim süresi, yapılan düzenleme ile yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 8 aya indirildi.
Böylece POMEM’de eğitim gören polis adaylarının mezuniyet süresi öne çekildi.
