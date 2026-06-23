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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/2026nin-en-kanli-haftasi-ukraynanin-saldirdigi-sivillerin-sayisi-rekor-seviyeye-ulasti-1106717184.html
2026'nın en kanlı haftası: Ukrayna'nın saldırdığı sivillerin sayısı rekor seviyeye ulaştı
2026'nın en kanlı haftası: Ukrayna'nın saldırdığı sivillerin sayısı rekor seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
15-21 Haziran tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (UAF) düzenlediği saldırılarda 291 Rus sivilin yaralandığını ve hayatını kaybettiği açıklandı... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T13:06+0300
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15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bombardımanlar sonucunda 20'si çocuk olmak üzere 250 kişi yaralandı, biri çocuk olmak üzere 41 sivil hayatını kaybetti. Toplamda 291 sivilin etkilendiği bu süreç, 2026 yılının en yüksek sivil kayıp sayısı olarak tarihe geçti. Kiev yönetiminin sivil hedeflere yönelik baskıyı artırdığını belirten yetkililer, saldırıların boyutunun her geçen gün genişlediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kanadada-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1106704803.html
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kiev, haberler, ukrayna silahlı kuvvetleri, yılsonu2026
kiev, haberler, ukrayna silahlı kuvvetleri, yılsonu2026

2026'nın en kanlı haftası: Ukrayna'nın saldırdığı sivillerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

13:06 23.06.2026
© Sputnik / Алексей КуденкоDonetsk- Çocuklar
Donetsk- Çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Алексей Куденко
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15-21 Haziran tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (UAF) düzenlediği saldırılarda 291 Rus sivilin yaralandığını ve hayatını kaybettiği açıklandı. Bu can kaybı verisi, 2026 yılının başından bu yana tek bir haftada kaydedilen en yüksek sivil kayıp sayısı olarak kayıtlara geçti.
15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bombardımanlar sonucunda 20'si çocuk olmak üzere 250 kişi yaralandı, biri çocuk olmak üzere 41 sivil hayatını kaybetti. Toplamda 291 sivilin etkilendiği bu süreç, 2026 yılının en yüksek sivil kayıp sayısı olarak tarihe geçti. Kiev yönetiminin sivil hedeflere yönelik baskıyı artırdığını belirten yetkililer, saldırıların boyutunun her geçen gün genişlediğini vurguladı.
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