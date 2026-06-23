https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/2026nin-en-kanli-haftasi-ukraynanin-saldirdigi-sivillerin-sayisi-rekor-seviyeye-ulasti-1106717184.html

2026'nın en kanlı haftası: Ukrayna'nın saldırdığı sivillerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

2026'nın en kanlı haftası: Ukrayna'nın saldırdığı sivillerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

15-21 Haziran tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (UAF) düzenlediği saldırılarda 291 Rus sivilin yaralandığını ve hayatını kaybettiği açıklandı... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T13:06+0300

2026-06-23T13:06+0300

2026-06-23T13:06+0300

ukrayna kri̇zi̇

kiev

haberler

ukrayna silahlı kuvvetleri

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071795245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f43871ed39f369d51758b0940b0fa445.jpg

15-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bombardımanlar sonucunda 20'si çocuk olmak üzere 250 kişi yaralandı, biri çocuk olmak üzere 41 sivil hayatını kaybetti. Toplamda 291 sivilin etkilendiği bu süreç, 2026 yılının en yüksek sivil kayıp sayısı olarak tarihe geçti. Kiev yönetiminin sivil hedeflere yönelik baskıyı artırdığını belirten yetkililer, saldırıların boyutunun her geçen gün genişlediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kanadada-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1106704803.html

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kiev, haberler, ukrayna silahlı kuvvetleri, yılsonu2026