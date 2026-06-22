https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kanadada-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1106704803.html

Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Kanada'nın Montreal kentinde bulunan bir Yahudi mahallesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın etkisiz hale... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T21:51+0300

2026-06-22T21:51+0300

2026-06-22T22:11+0300

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Montreal kentindeki bir Yahudi mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayına polis ekipleri sevk edildi.Görgü tanıkları, saldırı sırasında çevrede bulunanların güvenlik amacıyla yakındaki bir süpermarkete sığındığını aktardı. Olayda biri polis memuru olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.Montreal polisi, tehdidin kontrol altına alındığını ancak bölgede operasyonların sürdüğünü belirterek halka olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/teksasta-silahli-saldiri-11-kisi-vuruldu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106466634.html

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Sputnik Türkiye

kanada, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını