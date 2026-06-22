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Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Montreal kentinde bulunan bir Yahudi mahallesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın etkisiz hale... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T21:51+0300
2026-06-22T22:11+0300
dünya
kanada
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silahlı şiddet
silahlı saldırgan
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
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Montreal kentindeki bir Yahudi mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayına polis ekipleri sevk edildi.Görgü tanıkları, saldırı sırasında çevrede bulunanların güvenlik amacıyla yakındaki bir süpermarkete sığındığını aktardı. Olayda biri polis memuru olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.Montreal polisi, tehdidin kontrol altına alındığını ancak bölgede operasyonların sürdüğünü belirterek halka olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/teksasta-silahli-saldiri-11-kisi-vuruldu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106466634.html
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kanada, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını
kanada, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı saldırgan, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını

Kanada'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

21:51 22.06.2026 (güncellendi: 22:11 22.06.2026)
Polis (Temsili)
Polis (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Kanada'nın Montreal kentinde bulunan bir Yahudi mahallesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Montreal kentindeki bir Yahudi mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayına polis ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıkları, saldırı sırasında çevrede bulunanların güvenlik amacıyla yakındaki bir süpermarkete sığındığını aktardı. Olayda biri polis memuru olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.
Montreal polisi, tehdidin kontrol altına alındığını ancak bölgede operasyonların sürdüğünü belirterek halka olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
DÜNYA
Teksas'ta silahlı saldırı: 11 kişi vuruldu, 1 kişi hayatını kaybetti
12 Haziran , 19:17
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