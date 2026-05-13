İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul'daki fuhuş soruşturması kapsamında iş insanı Turgut Koç tutuklandı
İstanbul'daki fuhuş soruşturması kapsamında iş insanı Turgut Koç tutuklandı
İstanbul'da fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'in ifadesi sonrasında gözaltına alınan iş insanı Turgut Koç tutuklandı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T02:35+0300
2026-05-13T02:45+0300
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
fuhuş
soruşturma
cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, fuhuş, soruşturma
02:35 13.05.2026 (güncellendi: 02:45 13.05.2026)
İstanbul'da fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Yiğit Macit'in ifadesi sonrasında gözaltına alınan iş insanı Turgut Koç tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik veya aracılık etmek' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yiğit Macit savcılığa ek ifade verdi.
Bu kapsamda Macit'in ifadesinde geçen iddialara ilişkin iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Koç, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Koç'un üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
